Германия поручила диалог с Польшей сыну адьютанта Гитлера

Крайне интересная коллизия сложилась вокруг назначения нового посла Германии в Польше. Ангела Меркель выбрала на этот пост главу разведки НАТО и человека, чей отец был личным адъютантом Гитлера – само олицетворение прусского милитаризма. Польша до сих пор не утвердила его кандидатуру, и причин для этого целое множество.

Берлин отправляет в Варшаву нового посла в связи с тем, что сроки командировки предыдущего истекли. Вроде бы рядовое событие. Но в Польше нехорошо ощетинились и агреман выдавать не торопятся, хотя немцы очень хотели бы, чтобы новый посол заступил уже в этом месяце. На самом деле этот случай очень интересен и показателен – с позиций как современной политики, так и очень древней истории.

Нового посла зовут барон Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, ему 64 года и в последнее время он трудился руководителем объединенной разведки НАТО. Он вообще профессиональный сотрудник немецкой разведки, дослужился в ней до замначальника службы с небольшим перерывом на двухлетнее пребывание в Праге в кресле посла ФРГ, а в начале 1990-х работал в посольстве в Москве в ранге советника-посланника, но непонятно, в каком качестве: по дипломатической линии или по разведывательной. Американцы не слишком жаждали видеть немецкого барона на должности начальника разведки НАТО, но так сложилось, что американских офицеров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на тот момент было с перебором. Необходимо было соблюсти баланс и разбавить американскую военщину в Брюсселе каким-нибудь европейцем. Пришлось утвердить.

Удивительно, но барон оказался на посту главы натовской разведки, что называется, святее папы. Он развернул бурную деятельность по разоблачению российской угрозы, русских хакеров и принялся утверждать специальные программы по противостоянию «российской дезинформации» и fake news. Именно ему принадлежат идеи основания в балтийских странах специальных телеканалов, которые должны конкурировать со Sputnik и RT, а также создание специализированных пропагандистских центров, направленных против России. Он заставил Финляндию, которая в НАТО не входит, учредить специальную должность «посла по гибридной войне». Говорят, он лично читал все контрразведывательные сводки о «внедрении русских агентов в европейские структуры». Кроме того, барон очень большой любитель европейских ценностей, европейской интеграции, вообще всего европейского с перебором, а в адрес Москвы он высказывается так, как будто только-только из Сталинграда вырвался.

Берндт Фрайтаг фон Лорингхофен(фото: STR New/Reuters)

И это не такая уж метафора. Отец посла, барон Берндт Фрайтаг фон Лорингхофен, командовал под Сталинградом танковым батальоном и чудом спасся из котла на одном из последних самолетов. Затем он командовал 111-й пехотной дивизией в Крыму, а когда и ее уничтожила Красная Армия, образовался в ставке Гитлера.

В период с 1944 по май 1945 полковник Фрайтаг фон Лорингхофен-старший был личным адъютантом Гитлера. Тем самым знаменитым человеком, который готовил фюреру ежедневные сводки, подавал документы на подпись, готовил отвар из каких-то трав и определял очередь посетителей. Гитлер вообще старую прусскую военную аристократию откровенно ненавидел, потому случай с Берндтом Фрайтагом фон Лорингхофеном уникален. За несколько дней до самоубийства Гитлер приказал ему прорываться из бункера на Запад, где полковника должна была ждать какая-то мифическая подводная лодка. Если же это не получится, то барон должен был покончить с собой.

Тем не менее, уже 3 мая барон попадает в плен к англичанам. Те его сильно не мучали, и когда возникла необходимость возродить немецкую армию, то Берндт Фрайтаг фон Лорингхофен стал одним из ее первых генералов-основателей. Эта часть прусской аристократии неожиданно стала в 1950-х годах активной сторонницей европейской интеграции (отец Урсулы фон дер Ляйен, например), и барон перешел служить в объединенный штаб НАТО. К его железному кресту II степени 1939 года (за вторжение в Польшу), железному кресту первого класса от 1940 года (за вторжение во Францию) и германскому кресту в золоте от 1942 года (за Сталинград) добавился и крест за заслуги от ФРГ. Умер заслуженный ветеран прусской военщины в Мюнхене в 2007 году в возрасте 93 лет в звании генерал-лейтенанта бундесвера.

А родился он, кстати, подданным Российской Империи в местечке Аренсбург. Сейчас городок называется Курессааре, и теперь он в Эстонии, на острове Сааремаа. А тогда – в Лифляндской губернии.

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Эта аристократия настолько древняя, что след теряется примерно в XII веке. Первые Фрайтаги переехали из Вестфалии в Прибалтику в XIII веке, присоединившись к Тевтонскому ордену в его стремлении уничтожить язычников пруссов, литовцев, земгалов, ятвягов и прочих. Там они быстро поднялись по служебной лестнице и разбогатели. Правда, полноценными майстерами ордена Фрайтаги стали уже после Грюнвальдской битвы, но один из них, Иоганн, даже побывал комтуром Ревеля, то есть по-современному – мэром Таллина. Родня клана Фрайтаг фон Лорингхофен была раскинута по всей Прибалтике. Некоторые родились в Риге, кто-то в своих замках и в имениях по всей Латвии и Эстонии. Некоторые из этих строений сейчас в списках туристических достопримечательностей этих стран. И никогда ничем, кроме военной службы, эти классические остзейские бароны не занимались. Правда, на русской службе они особых подвигов не совершили, но герб Фрайтаг фон Лорингхофенов гордо значится в Части 15 Сборника гербов Российского Дворянства. На нем лазоревый щит, увенчанный баронской короной, держат два тевтонских рыцаря с копьями. А девиз внизу: fidelis usque ad mortem, до смерти верен.

Некоторые умы в Польше сперва решили, что назначение послом в Варшаву сына адъютанта Гитлера, имевшего железный крест за вторжение в Польшу, потомка остзейских баронов и магистров Тевтонского ордена – это такое изощренное издевательство. Трудно собрать для поляка на западном направлении больше исторически раздражающих факторов. А буквально неделю назад с большой помпой президенты Польши и Литвы на поле между бывшими селами Грюнвальд и Танненберг праздновали юбилей битвы, начавшей разгром этого самого Тевтонского ордена.

Затем в Польше задумались по-настоящему.

Во-первых, их сильно напрягает разведывательное прошлое Арндта Фрайтага фон Лорингхофена. Прецеденты, когда сотрудники разведки переходили на дипломатическую службу, сплошь и рядом. Работал же барон буквально недавно послом в Праге, и чехи не подавились. Да и прежний посол Берлина в Варшаве, говорят, то же был связан с БНД.

Был вообще удивительный прецедент. С 2010 по 2014 послом в Варшаве и вовсе был барон Рюдигер фон Фрич – кадровый сотрудник германской разведки с многолетним стажем, замдиректора БНД. С 2014 по 2019 он был послом в Москве. А его двоюродный дед, генерал-полковник Вернер фон Фрич погиб от случайной пули в 1939 году во время штурма Варшавы и стал первым немецким генералом, погибшим во Второй Мировой войне. А среди предков посла фон Фрича по материнской линии два депутата Государственной Думы Российской Империи первого созыва и губернатор все той же Лифляндской губернии барон Пауль фон Хан. И ничего с поляками не случилось.

Но дело тут не в деталях биографии, в конце концов, посол никогда не будет бегать по Варшаве в плаще и черных очках, пряча в кармане кинжал. Дело в тенденции. Берлин постепенно переводит отношения в Польшей в милитаризованное русло. Неприязненные отношения между канцлером Ангелой Меркель и правящими сейчас в Польше консервативными силами уже сложно скрыть. А недавнее решение вывести американский военный контингент из Германии в Польшу только усилил эти трения. Кстати, в Варшаве сейчас два как бы параллельных посла ФРГ: один назначен, как полагается, Бундесминистерством иностранных дел, а другой – лично Меркель. «Представитель в ранге посла». Это интересная практика, доселе не известная. Согласно дипломатическим правилам, посол как раз и является помимо всего прочего личным представителем главы государства. А тут эти функции оказались разделены.

Во-вторых, в Польше откровенно возмущены той ролью, которую играли немецкая пресса и польскоязычные СМИ, контролируемые концерном Шпрингера, в последней президентской избирательной кампании.

Они настолько откровенно играли против Анджея Дуды, как и общеевропейские СМИ типа Евроньюс, что вывели из себя консервативную часть польского общества. Сторонники Дуды полагают, что новый посол с его замашками борца за европейские ценности начнет оказывать влияние на ситуацию в Польше, в которой часть ценностей сильно отличается от брюссельских и политически корректных.

В-третьих, католическая часть польского общества убеждена, что новый немецкий посол будет вести нехорошую пропаганду и вообще прибудет в Варшаву исключительно для того, чтобы развязать в Польше Kulturkampf (это по выражению RadioMaryja – рупора польского костёла) времен Бисмарка. И в данном случае это не выглядит консервативной конспирологией, учитывая то, что именно барон уже успел наговорить за время своего пребывания во главе натовской разведки. А в ходе избирательной кампании польскоязычные ресурсы Шпрингера откровенно говорили, что Польше «надо сменить культуру».

В-пятых, все указывает на то, что барон ничего в польских реалиях не смыслит. Есть данные, что ранее на этот пост предлагался другой кандидат – Андреас Пешке, спикер германского МИДа, который хотя бы по-польски говорит. Но Меркель настояла на кандидатуре барона.

Некоторые провели анализ его твиттера и выяснили, что черпает он информацию из англоязычной версии либеральной Gazeta Wyborcza и сообщений некоторых либеральных немецких корреспондентов, дружит с украинским олигархом Пинчуком и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, внучкой известного украинского нациста. Все это не свидетельствует в его пользу.

Ну, и в-шестых, все то, что мы говорили вначале: папа - адъютант Гитлера, предки - тевтонские магистры. Сын за отца, конечно, не отвечает, но в польских СМИ сейчас нормальное явление заголовки типа «Посол родом из бункера Гитлера». Дружбы и взаимопонимания это не добавляет.

А сроки поджимают. Сроки полномочий действующего посла, Рольфа Никеля истекают 30 июля. Берлин настаивает, что Фрайтаг фон Лорингхофен должен прибыть в Варшаву до 29 июля. В польском МИДе говорят, что пусть приезжает, пожалуйста. Но только в качестве туриста. Агреман официально не одобрен.

И если правительство Анджея Дуды пойдет до конца, то это будет вообще первый случай в истории Евросоюза, когда страна – член ЕС не одобрила кандидатуру посла страны – члена ЕС. Да еще и Германии. Удивительная коллизия.