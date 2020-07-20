Германия поручила диалог с Польшей сыну адьютанта Гитлера

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20 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:26  |  vz.ru
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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Как тает уличный протест в Хабаровске

Так выглядят группы в поддержку Фургала на улицах ХабаровскаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В минувшие выходные в Хабаровске, где держится необычно жаркая погода, вновь продолжились акции протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Насколько хабаровские митинги стихийны, каковы отношения протестующих с полицией и какие навыки демонстрирует власть в общении с митингующими – все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

В Киргизии и Казахстане врачи не справляются с эпидемиейФото: Vladimir Pirogov/Reuters
«В нашей стране самая высокая степень смертности. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь». «Наша страна столкнулась с реальной опасностью гуманитарной катастрофы». Все это – цитаты из обращений к российскому руководству от представителей общественности стран Средней Азии. Граждане этих стран потрясены той эффективностью, с которой Россия справляется с болезнью. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам

Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...

Откуда у «русских олигархов» вакцина от коронавируса

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мы имеем вишенку на тортике заработка на пустоте – «вакцинную гонку». Посмотрите, насколько дороже стали акции торгующихся на бирже вакцинных компаний в последние две недели. Сколько публикаций про неизбежность второй волны, про коварных русских хакеров, которые воруют вакцины. Подробности...

У азербайджанцев и армян пропал страх войны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если лесник наконец-то не придет и не объяснит армянам и азербайджанцам, что играть в войнушки можно исключительно в их собственных государствах-песочницах, то этот конфликт вполне может подпалить весь лес и навредить всем его обитателям. Подробности...
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              Германия поручила диалог с Польшей сыну адьютанта Гитлера

              Барон Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен имеет предков в России   20 июля 2020, 19:30
              Фото: Sean Kilpatrick/Zuma/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Крайне интересная коллизия сложилась вокруг назначения нового посла Германии в Польше. Ангела Меркель выбрала на этот пост главу разведки НАТО и человека, чей отец был личным адъютантом Гитлера – само олицетворение прусского милитаризма. Польша до сих пор не утвердила его кандидатуру, и причин для этого целое множество.

              Берлин отправляет в Варшаву нового посла в связи с тем, что сроки командировки предыдущего истекли. Вроде бы рядовое событие. Но в Польше нехорошо ощетинились и агреман выдавать не торопятся, хотя немцы очень хотели бы, чтобы новый посол заступил уже в этом месяце. На самом деле этот случай очень интересен и показателен – с позиций как современной политики, так и очень древней истории.

              Нового посла зовут барон Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, ему 64 года и в последнее время он трудился руководителем объединенной разведки НАТО. Он вообще профессиональный сотрудник немецкой разведки, дослужился в ней до замначальника службы с небольшим перерывом на двухлетнее пребывание в Праге в кресле посла ФРГ, а в начале 1990-х работал в посольстве в Москве в ранге советника-посланника, но непонятно, в каком качестве: по дипломатической линии или по разведывательной. Американцы не слишком жаждали видеть немецкого барона на должности начальника разведки НАТО, но так сложилось, что американских офицеров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на тот момент было с перебором. Необходимо было соблюсти баланс и разбавить американскую военщину в Брюсселе каким-нибудь европейцем. Пришлось утвердить.

              Удивительно, но барон оказался на посту главы натовской разведки, что называется, святее папы. Он развернул бурную деятельность по разоблачению российской угрозы, русских хакеров и принялся утверждать специальные программы по противостоянию «российской дезинформации» и fake news. Именно ему принадлежат идеи основания в балтийских странах специальных телеканалов, которые должны конкурировать со Sputnik и RT, а также создание специализированных пропагандистских центров, направленных против России. Он заставил Финляндию, которая в НАТО не входит, учредить специальную должность «посла по гибридной войне». Говорят, он лично читал все контрразведывательные сводки о «внедрении русских агентов в европейские структуры». Кроме того, барон очень большой любитель европейских ценностей, европейской интеграции, вообще всего европейского с перебором, а в адрес Москвы он высказывается так, как будто только-только из Сталинграда вырвался.

              Берндт Фрайтаг фон Лорингхофен(фото: STR New/Reuters)
              Берндт Фрайтаг фон Лорингхофен(фото: STR New/Reuters)

              И это не такая уж метафора. Отец посла, барон Берндт Фрайтаг фон Лорингхофен, командовал под Сталинградом танковым батальоном и чудом спасся из котла на одном из последних самолетов. Затем он командовал 111-й пехотной дивизией в Крыму, а когда и ее уничтожила Красная Армия, образовался в ставке Гитлера.

              В период с 1944 по май 1945 полковник Фрайтаг фон Лорингхофен-старший был личным адъютантом Гитлера. Тем самым знаменитым человеком, который готовил фюреру ежедневные сводки, подавал документы на подпись, готовил отвар из каких-то трав и определял очередь посетителей. Гитлер вообще старую прусскую военную аристократию откровенно ненавидел, потому случай с Берндтом Фрайтагом фон Лорингхофеном уникален. За несколько дней до самоубийства Гитлер приказал ему прорываться из бункера на Запад, где полковника должна была ждать какая-то мифическая подводная лодка. Если же это не получится, то барон должен был покончить с собой.

              Тем не менее, уже 3 мая барон попадает в плен к англичанам. Те его сильно не мучали, и когда возникла необходимость возродить немецкую армию, то Берндт Фрайтаг фон Лорингхофен стал одним из ее первых генералов-основателей. Эта часть прусской аристократии неожиданно стала в 1950-х годах активной сторонницей европейской интеграции (отец Урсулы фон дер Ляйен, например), и барон перешел служить в объединенный штаб НАТО. К его железному кресту II степени 1939 года (за вторжение в Польшу), железному кресту первого класса от 1940 года (за вторжение во Францию) и германскому кресту в золоте от 1942 года (за Сталинград) добавился и крест за заслуги от ФРГ. Умер заслуженный ветеран прусской военщины в Мюнхене в 2007 году в возрасте 93 лет в звании генерал-лейтенанта бундесвера.

              А родился он, кстати, подданным Российской Империи в местечке Аренсбург. Сейчас городок называется Курессааре, и теперь он в Эстонии, на острове Сааремаа. А тогда – в Лифляндской губернии.

              Эта аристократия настолько древняя, что след теряется примерно в XII веке. Первые Фрайтаги переехали из Вестфалии в Прибалтику в XIII веке, присоединившись к Тевтонскому ордену в его стремлении уничтожить язычников пруссов, литовцев, земгалов, ятвягов и прочих. Там они быстро поднялись по служебной лестнице и разбогатели. Правда, полноценными майстерами ордена Фрайтаги стали уже после Грюнвальдской битвы, но один из них, Иоганн, даже побывал комтуром Ревеля, то есть по-современному – мэром Таллина. Родня клана Фрайтаг фон Лорингхофен была раскинута по всей Прибалтике. Некоторые родились в Риге, кто-то в своих замках и в имениях по всей Латвии и Эстонии. Некоторые из этих строений сейчас в списках туристических достопримечательностей этих стран. И никогда ничем, кроме военной службы, эти классические остзейские бароны не занимались. Правда, на русской службе они особых подвигов не совершили, но герб Фрайтаг фон Лорингхофенов гордо значится в Части 15 Сборника гербов Российского Дворянства. На нем лазоревый щит, увенчанный баронской короной, держат два тевтонских рыцаря с копьями. А девиз внизу: fidelis usque ad mortem, до смерти верен.

              Некоторые умы в Польше сперва решили, что назначение послом в Варшаву сына адъютанта Гитлера, имевшего железный крест за вторжение в Польшу, потомка остзейских баронов и магистров Тевтонского ордена – это такое изощренное издевательство. Трудно собрать для поляка на западном направлении больше исторически раздражающих факторов. А буквально неделю назад с большой помпой президенты Польши и Литвы на поле между бывшими селами Грюнвальд и Танненберг праздновали юбилей битвы, начавшей разгром этого самого Тевтонского ордена.

              Затем в Польше задумались по-настоящему.

              Во-первых, их сильно напрягает разведывательное прошлое Арндта Фрайтага фон Лорингхофена. Прецеденты, когда сотрудники разведки переходили на дипломатическую службу, сплошь и рядом. Работал же барон буквально недавно послом в Праге, и чехи не подавились. Да и прежний посол Берлина в Варшаве, говорят, то же был связан с БНД.

              Был вообще удивительный прецедент. С 2010 по 2014 послом в Варшаве и вовсе был барон Рюдигер фон Фрич – кадровый сотрудник германской разведки с многолетним стажем, замдиректора БНД. С 2014 по 2019 он был послом в Москве. А его двоюродный дед, генерал-полковник Вернер фон Фрич погиб от случайной пули в 1939 году во время штурма Варшавы и стал первым немецким генералом, погибшим во Второй Мировой войне. А среди предков посла фон Фрича по материнской линии два депутата Государственной Думы Российской Империи первого созыва и губернатор все той же Лифляндской губернии барон Пауль фон Хан. И ничего с поляками не случилось.

              Но дело тут не в деталях биографии, в конце концов, посол никогда не будет бегать по Варшаве в плаще и черных очках, пряча в кармане кинжал. Дело в тенденции. Берлин постепенно переводит отношения в Польшей в милитаризованное русло. Неприязненные отношения между канцлером Ангелой Меркель и правящими сейчас в Польше консервативными силами уже сложно скрыть. А недавнее решение вывести американский военный контингент из Германии в Польшу только усилил эти трения. Кстати, в Варшаве сейчас два как бы параллельных посла ФРГ: один назначен, как полагается, Бундесминистерством иностранных дел, а другой – лично Меркель. «Представитель в ранге посла». Это интересная практика, доселе не известная. Согласно дипломатическим правилам, посол как раз и является помимо всего прочего личным представителем главы государства. А тут эти функции оказались разделены.

              Во-вторых, в Польше откровенно возмущены той ролью, которую играли немецкая пресса и польскоязычные СМИ, контролируемые концерном Шпрингера, в последней президентской избирательной кампании.

              Они настолько откровенно играли против Анджея Дуды, как и общеевропейские СМИ типа Евроньюс, что вывели из себя консервативную часть польского общества. Сторонники Дуды полагают, что новый посол с его замашками борца за европейские ценности начнет оказывать влияние на ситуацию в Польше, в которой часть ценностей сильно отличается от брюссельских и политически корректных.

              В-третьих, католическая часть польского общества убеждена, что новый немецкий посол будет вести нехорошую пропаганду и вообще прибудет в Варшаву исключительно для того, чтобы развязать в Польше Kulturkampf (это по выражению RadioMaryja – рупора польского костёла) времен Бисмарка. И в данном случае это не выглядит консервативной конспирологией, учитывая то, что именно барон уже успел наговорить за время своего пребывания во главе натовской разведки. А в ходе избирательной кампании польскоязычные ресурсы Шпрингера откровенно говорили, что Польше «надо сменить культуру».

              В-пятых, все указывает на то, что барон ничего в польских реалиях не смыслит. Есть данные, что ранее на этот пост предлагался другой кандидат – Андреас Пешке, спикер германского МИДа, который хотя бы по-польски говорит. Но Меркель настояла на кандидатуре барона.

              Некоторые провели анализ его твиттера и выяснили, что черпает он информацию из англоязычной версии либеральной Gazeta Wyborcza и сообщений некоторых либеральных немецких корреспондентов, дружит с украинским олигархом Пинчуком и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, внучкой известного украинского нациста. Все это не свидетельствует в его пользу.

              Ну, и в-шестых, все то, что мы говорили вначале: папа - адъютант Гитлера, предки - тевтонские магистры. Сын за отца, конечно, не отвечает, но в польских СМИ сейчас нормальное явление заголовки типа «Посол родом из бункера Гитлера». Дружбы и взаимопонимания это не добавляет.

              А сроки поджимают. Сроки полномочий действующего посла, Рольфа Никеля истекают 30 июля. Берлин настаивает, что Фрайтаг фон Лорингхофен должен прибыть в Варшаву до 29 июля. В польском МИДе говорят, что пусть приезжает, пожалуйста. Но только в качестве туриста. Агреман официально не одобрен.

              И если правительство Анджея Дуды пойдет до конца, то это будет вообще первый случай в истории Евросоюза, когда страна – член ЕС не одобрила кандидатуру посла страны – члена ЕС. Да еще и Германии. Удивительная коллизия.


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