Ленин в Германии вызвал в Польше панику

Польский представитель в Европарламенте высказала серьезные претензии к Германии. Причиной стала установка в одном из немецких городков памятника Ленину. Берлину досталось за популяризацию коммунизма и «тоталитарные традиции», а от ЕС польский политик потребовала введения запрета советской символики. Но главное в этой истории – хамский тон, который Варшава в очередной раз позволила себе по отношению к Берлину.

В пятницу депутат Европарламента от Польши Эльжбета Крук выступила против установленного в немецком городе Гельзенкирхене памятника Ленину, подняла вопрос о сносе монумента и затронула тему необходимости запрета коммунистической символики в Германии.

«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до шести миллионов человек, чествуют в демократической, казалось бы, Германии», – заявила депутат Крук, которая представляет в Европарламенте правящую в Польше партию «Право и справедливость». При этом она не забыла покритиковать Германию, ведь именно при содействии немцев «в Россию пришел он (Ленин), а за ним и революция».

«Не возникают ли в этой связи опасения, что Германия возвращается к своим тоталитарным традициям», – задалась вопросом евродепутат от Польши.

Крук не ограничилась устным порицанием властей западногерманского Гельзенкирхена – она направила в Еврокомиссию запрос о запрете коммунистической символики в масштабах ЕС. Представительница Польши сослалась на прошлогоднюю резолюцию Европарламента, в которой содержится призыв к общеевропейскому осуждению нацизма, сталинизма и других преступлений «тоталитарных режимов».

История, которая стала поводом для протестов на уровне Евросоюза, изначально имела сугубо местный и почти курьезный характер. В июне в Гельзенкирхене – городе с населением чуть более 250 тысяч человек – появился первый на западе Германии памятник вождю мирового пролетариата. Инициаторы установки увязали свое решение с тем, что сейчас на Западе уничтожают монументы эксплуататорам, деспотам и рабовладельцам, и самое время увековечить марксиста, революционера и «борца за мир».

В соцсетях появились комментарии о новом появлении «призрака коммунизма» к западу от бывшей Берлинской стены, но это было бы явным преувеличением.

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Инициатором установки были местные активисты Марксистско-ленинской партии Германии, которая даже по меркам немногочисленного сообщества ортодоксальных коммунистов, выглядит экзотикой. МЛПГ – это последователи Мао Цзедуна. Всего в партии чуть больше двух тысяч членов. Тем не менее партийной кассы маоистов хватило на то, чтобы купить на Еbay небольшую скульптуру Ильича и установить ее перед своей штаб-квартирой. Надо сказать, что двухметровая чугунная статуя, отлитая в Чехословакии в 1957 году, представляет собой если не культурную, то историческую ценность. Считается, что это «первый отдельно стоящий памятник Ленину» в ЧССР.

В самой Германии – точнее, на территории бывшей ГДР – осталось достаточно улиц и площадей, названных именем вождя мирового пролетариата, пояснил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В целом монументальное и топонимическое наследие «первого немецкого государства рабочих и крестьян» отчасти избежало декоммунизации. К примеру, одной из главных достопримечательностей города Хемниц (бывший Карл-Маркс-Штадт) остается гигантский бюст Маркса работы советского скульптора Льва Кербеля. Одна из главных улиц в восточной части Берлина и сейчас называется Карл-Маркс-аллее.

«Население привыкло и не хочет переименования. Но в Западной Германии к Ленину относятся, нет, не отрицательно, но абсолютно индифферентно», – отметил Рар. По его словам, в Гельзенкирхене есть рабочие районы, где сильны левые настроения, но в целом жители этих кварталов отдают предпочтение не партии «Левые» (наследникам правившей в ГДР Социалистической единой партии), а скорее умеренным социал-демократам. Добавим, что и сами «Левые» давно уже отказались от догм марксизма-ленинизма.

Маргинальным поклонникам председателя Мао удалось привлечь к себе внимание – против Ленина выступили все прочие политические партии. В магистрате разъясняли, что памятник будет нарушать облик соседствующих с ним зданий 30-х годов XX века, а районные чиновники выпустили политическое заявление: «Коммунистический лидер Ленин является воплощением жестокости, угнетения, террора и ужасных человеческих страданий. Все это делает его несовместимым со свободным демократическим порядком в Германии». Но гельзенкирхенские маоисты победили именно благодаря демократическому порядку – на их сторону встал суд.

Зато бритоголовым, которые устроили акцию протеста в день открытия памятника Ленину, не позволили использовать что-либо, напоминающее символику Третьего рейха – за демонстрацию нацистской атрибутики в ФРГ грозит три года за решеткой.

Что же касается коммунистических символов, то к ним в Евросоюзе относятся демократично. «Да, в минувшем сентябре удалась попытка провести в Европарламенте резолюцию, уравнивающую коммунизм и нацизм. Но эта резолюция никого юридически не обязывает что-либо делать», – отметил Рар.

Красное знамя, серп и молот и другие коммунистические символы запрещены в Польше, прибалтийских странах, Чехии и Венгрии, а за пределами ЕС – на Украине, в Грузии и Индонезии. В Германии действует запрет на символику Коммунистической партии Германии (КПГ), которая была объявлена вне закона еще в 1956 году. При этом в стране легально действует Германская коммунистическая партия (ГКП) с теми же серпом и молотом на эмблеме, не считая мелких сталинистских, маоистских и троцкистских групп.

То, что именно представительница польской правящей партии в Европарламенте начала учить Германию борьбе с «тоталитаризмом» – неудивительно, отмечают эксперты. Как отметил Рар,

«маленькая Польша в Европе ведет себя фактически как инквизитор».

«Именно депутаты из Польши и прибалтийских государств уже несколько лет выступают за то, чтобы законодательным путем закрепить равенство между нацизмом и коммунизмом в Европе», – напомнил Рар. При этом Польша всерьез стремится «пободаться» с Германией, отметил немецкий политолог. Тем более, что во время недавних выборов Берлин проявлял симпатии отнюдь не к партии «Право и справедливость» (которую западные соседи упрекают за отход от принципов демократии).

Растущий польский гонор сочетается с апелляцией к традиционному трансатлантическому союзнику. «У Польши «торговая» позиция по отношению к Соединенным Штатам: дескать, мы главный форпост в защите Европы от России, «главный антикоммунист Европы», а также значимый союзник в противостоянии США со старой Европой», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, доктор политических наук Сергей Черняховский. «В Польше утвердился антироссийский и антикоммунистический национализм, который наследует идеям режима Пилсудского. При этом Варшава продолжает проводить общую линию конфронтации с Германией, она основана на исторических комплексах и обидах», – резюмировал эксперт.

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