Калининский НКВД вновь рассердил польских дипломатов

Польша предъявила России новые претензии – на этот раз поводом стала табличка, висевшая на одном из домов Твери. Прежде она напоминала о расстреле польских пленных в 1940 году, но теперь демонтирована по предписанию прокуратуры. Впрочем, власти Твери уже призывают не уподобляться полякам, сносящим памятники советским солдатам, и вернуть табличку на место.

В пятницу польский посол в Москве Влодзимеж Марчиняк, а затем и его руководство из Варшавы выступили с гневными комментариями, поводом для которых послужил демонтаж мемориальной доски, повешеннной еще 30 лет назад на стенах Тверского медицинского университета. Табличка была посвящена расстрелянным в подвале этого дома польским военнопленным. Дело в том, что в здании, где сейчас располагается вуз, в 1930-1950 годы находились Управление НКВД-МГБ по Калининской (ныне – Тверской) области и его внутренняя тюрьма.

«У меня складывается впечатление, что чем больше в России говорится об исторической памяти, тем отчетливее наблюдается стремление забывать исторические факты и погружаться в беспамятство», – возмутился в этой связи посол Марчиняк. Чуть позже из Варшавы прозвучало и заявление польского МИДа: «В течение многих лет польские власти последовательно требуют чтить память тех, кто был репрессирован во время коммунистического режима».

Надо отметить, что со здания одновременно была снята и вторая мемориальная доска, посвященная уже не иностранцам, а советским гражданам, ставшим жертвами массовых расстрелов в 1930-50-е годы.

Таблички были сняты в четверг по распоряжению университетского руководства. Но вуз лишь выполнил предписание прокуратуры Центрального района Твери, выданное еще в октябре. Как утверждает «Коммерсант», решение о демонтаже ранее приняла тверская городская дума. Поводом стало то, что ни в одном архиве не было обнаружено документов, разрешающих установку табличек.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин уверен: вне зависимости от того, чем руководствовались работники тверской прокуратуры и местные чиновники, решение было явно неудачным. «Если вы имеете дело с мемориалом, посвященным погибшим, репрессированным, убитым, то в этом случае вы должны понимать, что любая попытка демонтировать такого рода артефакты неизбежно будет иметь совершенно обратный эффект тому, который вы, вероятно, предполагаете», – сказал Затулин газете ВЗГЛЯД.

«Мне уже приходилось спорить с некоторыми уважаемыми в нашем обществе людьми, которые, будучи людьми безбрежно радикальных взглядов,

в ответ на демонтаж советских памятников в Польше предлагали демонтировать мемориал полякам в Катыни»,

– подчеркнул парламентарий. Он призвал не становиться на одну доску с «вандалами и негодяями», которые ломают статуи советских воинов в Польше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, что в Польше «удаление памяти» о советских воинах-освободителях возведено в ранг государственной политики. В 2017 году там вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунизма, предполагающий уничтожение около 230 памятников советским воинам. Не далее как в феврале в городе Лешно снесли памятник благодарности Красной армии. Впрочем, в Польше считают, что вправе сносить те монументы, которые под которыми нет праха павших солдат. В отличие от них, солдатские кладбища защищены соглашением, которое Варшава заключила с Москвой еще в 90-е годы.

Как заявил газете ВЗГЛЯД известный польский режиссер Кшиштоф Занусси, «могилы русских солдат в Польше никто не трогал», в то время как «памятники, которая Советская армия ставила сама себе, не нужны сегодня, поскольку они не имеют никакого отношения к погибшим». По мнению Занусси, проводить параллель между демонтажем памятных табличек в Твери и сносом памятников в Польше, некорректно. «Здесь, с одной стороны, смерть пленных, а с другой стороны – армия, которая сама себе поставила памятники. Так что связывать одно с другим бессмысленно», – уверен собеседник.

Стоит оговориться: государственный вандализм в Польской республике отнюдь не встречает единодушного одобрения у ее граждан. Так, отставной военный Ярослав Томчак из города Старгард недавно рассказал о том, как добивается восстановления кладбища, где покоятся советские пленные (напомним, что на территории Польши погибло 700 тысяч попавших в плен красноармейцев). Житель деревни Млыниско Марек Халупка спас памятник советским солдатам, перенеся его на свой личный участок. Ранее польское общественное объединение «Курск» решило отремонтировать кладбище наших воинов в Яселе Подкарпатского воеводства.

Тем временем в скандал вокруг двух табличек решил вмешаться и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Он призвал начальника управления Генпрокуратуры по Центральному федеральному округу Мурата Кабалоева проверить обоснованность демонтажа, сообщил ТАСС.

По мнению СПЧ, таблички были размещены совершенно законно. «Решение властей города Калинина 1991 года об установке табличек продолжает действовать, органами прокуратуры не предпринималось никаких мер по его отмене», – подчеркивает Совет.

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Отмечается, что Совет «глубоко обеспокоен», поскольку в представлении районной прокуратуры не содержится «убедительных доводов относительно необходимости демонтажа мемориальных табличек, тем более в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

Напомним, что расстрел пленных в Калининской тюрьме считается одним из эпизодов знаменитого «Катынского дела». В 2010 году Госдума России приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах». Депутаты, сославшись на «опубликованные материалы, многие годы хранившиеся в секретных архивах», признали, что «Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей». А по данным польского МИД, в подвалах здания в Твери, с которого теперь исчезли таблички, погибло более 6 300 польских узников.

Впрочем, несколько тверских изданий недавно написали о том, что все «Катынское дело» было «фальсификацией Третьего рейха», а вину за казнь польских пленных следует возложить на немецких оккупантов. При этом демонтаж мемориальных досок увязывался с празднованием Дня Победы. Эти публикации, кстати, послужили отдельным поводом для возмущения польской дипломатии.

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