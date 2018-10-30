Поляки решили отремонтировать кладбище советских воинов

Польское общественное объединение «Курск» собралось отремонтировать кладбище советских воинов в Яселе Подкарпатского воеводства страны, сообщил руководитель организации Ежи Лец.

«Содружество «Курск» c 15 сентября по 30 декабря 2018 года при содействии Фонда поддержки образовательных и воспитательных инициатив «Народный проект» проводит конкурс на эскиз/макет памятника, который будет установлен на кладбище советских солдат в местечке Яселе», – сказал Тыц.

Он рассказал, что памятник, который там находится сейчас, в ужасном состоянии, а могил не видно из-за огромного количества травы и кустов. Все кладбище размером примерно 10 на 17 метров выглядит, по словам общественника, плачевно, пишет РИА «Новости».

Работы по реконструкции кладбища запланированы на весну 2019 года. В числе восстановительных работ предполагается и установка нового памятника. Тыц отметил, что поступило уже 10 предложений от художников из Польши и России относительно внешнего вида монумента.

Памятник высотой не более трех метров должен будет расположиться на постаменте размером два на два метра. Его планируют сделать из камня, песчаника или известняка. Он будет изображать двух солдат: мужчину и женщину. Слоганом памятника станет фраза: «Цените пролитую нами кровь...»

Напомним, согласно новому запрету, в Польше запрещена пропаганда коммунизма или иных тоталитарных строев. В рамках закона планируется снос советских памятников, включая те, что посвящены солдатам.