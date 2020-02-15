Активист поведал о борьбе за восстановление кладбища советских военных в Польше

Общественный активист, прапорщик запаса вооруженных сил Польши Ярослав Томчак рассказал о том, как добивается восстановления военного кладбища в польском Старгарде, где покоятся останки советских военнопленных.

На Международном военном кладбище, по его словам, похоронены 6,4 тыс. солдат, включая 17 героев СССР. При поддержке Минобороны России и российского посольства в Варшаве Томчаку «удалось устроить процесс реставрации захоронений». В 2020 году «могилы воинов Красной армии будут комплексно отреставрированы», передает РИА «Новости».

В 2014 году он обнаружил Neuen Kriegsgefangenenfriedhof – Новое военное кладбище. В течение нескольких лет ему пришлось вести «ожесточенную борьбу с различными управлениями о сохранении этого Нового военного кладбища в общественном месте».

Как сообщил Томчак, местные власти «об этом кладбище ничего не знали и не интересовались вопросом получения дополнительной информации». По его словам, он «не хотел думать, что причинами такого положения дел был политический контекст».

Томчак отметил, что Красная армия была многонациональной, на кладбище «покоятся граждане одной страны, но не одной национальности»: русские, белорусы, украинцы, грузины, татары, казахи и поляки. Томчак добивался, чтобы «были проведены поисковые работы», но польские власти не желали помогать ему.

В результате все же нашлись деньги на проведение поисковых работ. В 2016 году они начались, был найден военный жетон Золоторева Герасима Степановича, но власти в Польше все равно не пожелали «придать этому участку статус военного кладбища». Только в мае 2018 года удалось этого добиться.

Учитывая новый статус, должна быть проведена полная эксгумация, идентификация, восстановление и построение памятников, но «эксгумацию невозможно начать, потому что нет денег на уборку мусора и постройку забора».

«Правда в том, что создаются искусственно проблемы... Значит восстановление этого кладбища будет идти очень медленно. Военнопленные уже 75 лет лежат в кустах и мусоре. Это неправильно. Они лишились жизней, чести, а родина забыла», – заявил он.

Томчак выступил на Международной конференции «Ялта 1945: Уроки истории», которая состоялась 13–14 февраля в Ливадийском дворце.

Напомним, Россия указывала на родолжающееся в Польше разрушение памятников советским воинам-освободителям. Так, в феврале в польском городе Лешно снесли памятник благодарности Красной армии, установленный после окончания Второй мировой войны.

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