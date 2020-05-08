Посол Польши оценил демонтаж мемориальных табличек расстрелянным полякам в Твери

Польский посол в Москве Влодзимеж Марчиняк прокомментировал демонтаж в Тверском медицинском университете двух мемориальных табличек, в том числе расстрелянным в годы Второй мировой войны польским военнопленным.

«Снятие мемориальных табличек с фасада здания Медицинского университета в Твери на первый взгляд кажется локальным событием. Но на самом деле его значимость куда шире», – заявил «Коммерсанту» Марчиняк.

По его словам, это событие «отражает важные тенденции, которые сегодня имеют место в России».

Дипломат уверен, что «хотя затронута и польская сторона», но на самом деле «речь идет об отношении к российской истории в целом». «Это вопрос исторического самосознания, исторической памяти самих россиян», – заявил он.

Марчиняк сообщил также, что читал публикацию в тверском СМИ, где «снятие мемориальных досок связывалось с Днем Победы». «У меня складывается впечатление, что чем больше в России говорится об исторической памяти, тем отчетливее наблюдается стремление забывать исторические факты и погружаться в беспамятство. На мой взгляд, это очень печально», – заявил он.

Напомним, в четверг, 7 мая, администрация Тверского медицинского университета демонтировала две мемориальные таблички, установленные на здании в начале 1990-х. Одна доска была посвящена жертвам репрессий 1930-х годов, вторая – расстрелянным в годы Второй мировой войны польским военнопленным.

В здании вуза в 1930-1950 годы находились Управление НКВД-МГБ по Калининской (ныне – Тверской) области и его внутренняя тюрьма, где были расстреляны поляки. Городская прокуратура считала, что эти мемориальные таблички были установлены с нарушением федерального законодательства.