Житель Польши спас советский памятник переносом на свой участок

Житель деревни Млыниско на севере Польши Марек Халупка спас памятник советским солдатам, перенеся его на свой личный участок.

«Памятник «Уничтожившим гитлеризм», состоящий из двух фигур солдат высотой несколько метров, стоял в парке города Велюнь. В соответствии с польским законом о «декоммунизации» его должны были снести.

«Я не мог допустить, что памятник разрушат, поэтому решил оформить его в собственность», – передает РИА «Новости» слова Халупки.

Он нанял специальную бригаду рабочих, которая перенесла памятник на личный участок нового владельца в деревне Млыниско. Рядом с памятником новый владелец установил табличку с надписью «спаси от забвения».



Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тыс. советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тыс. советских военнопленных.

Напомним, Россия указывала на родолжающееся в Польше разрушение памятников советским воинам-освободителям. Так, в феврале в польском городе Лешно снесли памятник благодарности Красной армии, установленный после окончания Второй мировой войны.

Ранее польское общественное объединение «Курск» решило отремонтировать кладбище советских воинов в Яселе Подкарпатского воеводства страны.

Общественный активист, прапорщик запаса вооруженных сил Польши Ярослав Томчак рассказал о том, как добивается восстановления военного кладбища в польском Старгарде, где покоятся останки советских военнопленных.

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