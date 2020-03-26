Житель Польши спас советский памятник переносом на свой участок

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26 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:55  |  vz.ru
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Коронавирус радикально изменит мировой рынок нефти

Опустевшие аэропорты – всего лишь внешний признак гораздо более глубоких изменений мировой экономикиФото: Никеричев Андрей/Агентство городских новостей «Москва»
Пандемия коронавируса и грандиозное падение цен на нефть имеют прямую связь. Есть основания полагать, что еще несколько недель назад руководство России предвидело происходящие сегодня события, и именно поэтому Москва отказалась от продления сделки ОПЕК+. Насколько глубоким будет падение нефтяного рынка и как он изменится? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

Россияне уже принимают меры для защиты от вируса, но при этом не склонны впадать в паникуФото: Zuma/ТАСС
Российская система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса. Граждане в большинстве своем отнеслись к происходящему спокойно и ответственно, и склонны доверять врачам. Общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса, которые несут минимальные риски для экономики. К таким выводам пришли эксперты, анализируя состояние общественного мнения, международный опыт и введенные в России меры. Подробности...
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Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

Причины столь беспрецедентно жесткого и внезапного карантина нужно искать в религииФото: Avishek Das/Global Look Press
После того, как Индия закрылась на тотальный карантин, а местная полиция палками загнала граждан в их дома, в стране оказались заперты десятки тысяч россиян. Беда не только в том, что они не могут добраться до столичного аэропорта, но и в том, что подвергаются травле − на них нападают на улицах, а из домов и отелей выселяют силой. Что произошло с русско-индийской дружбой? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того, чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...
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В Великий пост бесы злее

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...
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Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

Сергей Мардан, публицист
Мы живем в историческое время распада не только глобальной экономической, но и политической системы. Это шанс для России перезагрузить свою экономику и вообще жизнь. Подробности...
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    Коронавирус взял россиян в заложники

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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              Житель Польши спас советский памятник переносом на свой участок

              26 марта 2020, 14:33

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Житель деревни Млыниско на севере Польши Марек Халупка спас памятник советским солдатам, перенеся его на свой личный участок.

              «Памятник «Уничтожившим гитлеризм», состоящий из двух фигур солдат высотой несколько метров, стоял в парке города Велюнь. В соответствии с польским законом о «декоммунизации» его должны были снести.

              «Я не мог допустить, что памятник разрушат, поэтому решил оформить его в собственность», – передает РИА «Новости» слова Халупки.

              Он нанял специальную бригаду рабочих, которая перенесла памятник на личный участок нового владельца в деревне Млыниско. Рядом с памятником новый владелец установил табличку с надписью «спаси от забвения».

              Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

              По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тыс. советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тыс. советских военнопленных.

              Напомним, Россия указывала на родолжающееся в Польше разрушение памятников советским воинам-освободителям. Так, в феврале в польском городе Лешно снесли памятник благодарности Красной армии, установленный после окончания Второй мировой войны.

              Ранее польское общественное объединение «Курск» решило отремонтировать кладбище советских воинов в Яселе Подкарпатского воеводства страны.

              Общественный активист, прапорщик запаса вооруженных сил Польши Ярослав Томчак рассказал о том, как добивается восстановления военного кладбища в польском Старгарде, где покоятся останки советских военнопленных.

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