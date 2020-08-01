Киев и Минск обсудили задержание в Белоруссии «бойцов ЧВК»

Главы МИД Украины и Белоруссии Дмитрий Кулеба и Владимир Макей обсудили задержание под Минском более 30 человек, сообщило украинское ведомство.

В ходе телефонного разговора Кулеба выразил благодарность Белоруссии за передачу списка задержанных лиц. Он заверил, что украинские компетентные органы тщательно прорабатывают список, передает РИА «Новости».

Кулеба заявил, что две страны «являются не просто партнерами, но и соседями и друзьями». Киев «поддерживает Белоруссию в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности».

Кулеба также рассказал о «Люблинском треугольнике» и пригласил белорусского министра в Киев в качестве почетного гостя на встречу глав МИД Украины, Литвы и Польши.

В конце июля в польском Люблине, где когда-то была создана Речь Посполитая, объявили о создании нового польско-литовско-украинского союза.

Кулеба и Макей обсудили сотрудничество в энергетической сфере, а также затронули темы предстоящего визита в Белоруссию президента Украины Владимира Зеленского и запланированного на октябрь форума регионов двух стран.

Напомним, КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщается, что многие принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Белоруссия передала Украине список задержанных россиян. В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

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