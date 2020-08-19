Пушков заявил о затяжной фазе борьбы Лукашенко с оппозицией

Борьба белорусской оппозиции и действующей власти перетекла в затяжную фазу, оппозиционерам не удалось совершить «молниеносный Майдан», заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Как показывает реакция Риги и ряда других европейских столиц, не все так просто: страны ЕС, да и США, маневрируют, пытаясь не сделать ложный шаг и опасаясь торопить события. Молниеносный Майдан не состоялся. Ситуация в Белоруссии – и вокруг нее – переходит в фазу затяжного противостояния», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».