Медцентры для сельчан построят по нацпроекту в Калмыкии

Три медицинских центра для оказания специализированной помощи жителям села создадут в ближайшие пять лет на базе межрайонных больниц Калмыкии – Сарпинской, Яшалтинской и Лаганской, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

«Три межрайонные больницы – Сарпинскую, Яшалтинскаую и Лаганскую дополнительно оснастим современным оборудованием, и на их базе появятся мощные опорные учреждения для обеспечения специализированными видами медпомощи сельского населения республики. В течение ближайших пяти лет они будут запущены, на создание каждого уйдет по полтора года. Создание таких центров – целенаправленная позиция Минздрава России», – передает ТАСС слова Кикенова.

Планируется, что первый медцентр будет создан на базе Лаганской больницы. Там, в частности, в связи с появлением к концу этого года новой федеральной автомобильной дороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала назреет необходимость в мощном травматологическом отделении, которое будет оказывать помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Построенная вертолетная площадка поспособствует оперативной круглосуточной доставке пациентов в медучреждение. Уже до конца текущего года из средств ОМС на приобретение медоборудования для больницы будет направлено порядка 7-8 млн рублей, пояснил министр.

«Калмыкия в связи с низкой плотностью населения и небольшими расстояниями между населенными пунктами нуждается в создании медцентров, каждый из которых будет обслуживать жителей нескольких районов. Это позволит создать и кардиологические койки, и неврологические, усилить все виды служб на базе лечебных учреждений. Появление трех медцентров в помощь республиканской больнице в Элисте закроет потребности региона: в течение часа можно будет любого пациента доставить для оказания специализированной медпомощи», – уточнил Кикенов.

Создание медцентров будет вестись в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», (национальный проект «Здравоохранение»), а также из республиканского бюджета Калмыкии.

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