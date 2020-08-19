Политолог оценил англоязычное обращение Тихановской к странам ЕС

«Тихановская пытается донести свою позицию до европейцев на понятном для них языке, хотя они и так не собираются признавать выборы», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Болкунец, комментируя новое видеообращение Светланы Тихановской, где она призвала ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии.

«Тихановская записала видеообращение неслучайно, ведь сегодня начинается саммит ЕС по Белоруссии. В связи с этим она пытается донести свою позицию до европейцев на понятном для них языке. Хотя очевидно, что Евросоюз и так не собирается признавать итоги этих выборов», – сказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Позиция стран ЕС в данной ситуации важна, но куда важнее позиция белорусского общества. Судьба Лукашенко зависит от мнения граждан страны, от рабочих заводов и фабрики. Он потерял доверие большинства и пытается тянуть время», – считает эксперт.

По его словам, дипломатическая активность вокруг Белоруссии, включая переговоры лидеров Германии и Франции с президентом России Владимиром Путиным, продиктована нежеланием того, чтобы на посреди Европы появилась еще одна горячая точка.

«Европейские страны заинтересованы в том, чтобы политический кризис в Белоруссии поскорее прекратился. Например, немецкие компании зависят от белорусского транзита, и им не хотелось бы получить закрытые границы или столкнуться с мародерством. Поэтому Меркель нужна стабильная Белоруссия, которая будет в нормальных отношения и с Москвой, и с Берлином», – пояснил Болкунец.

Напомним, в среду экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать итоги выборов. «Господин Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и мира... Я призываю вас подержать пробуждение Белоруссии», – сказала она в видеообращении на YouTube-канале «Страна для жизни».

Также Тихановская призвала все страны уважать принципы международного права, суверенитет Белоруссии и выбор белорусского народа.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на ближайшую среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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