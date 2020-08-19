Россияне не пострадали в ходе военного мятежа в Мали

Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали, заявили в посольстве России в Бамако.

«Восемнадцатого августа группа офицеров Вооруженных сил Мали совершила попытку государственного переворота... По предварительным данным, граждане России в ходе событий в Мали не пострадали», – передает РИА «Новости» слова пресс-атташе дипмиссии Льва Матошина.

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.