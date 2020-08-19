Россияне не пострадали в ходе военного мятежа в Мали

Взгляд
19 августа, среда  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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Движение АУЕ доросло до скамьи подсудимых

Идеология «уркаганского уклада» опасна тем, что подрывает основы государственности Дмитрий Ефремов/ТАСС
Возникшая в прошлом тысячелетии молодежная субкультура АУЕ получила официальный статус. Еще недавно ее воспринимали лишь как увлечение скучающих провинциальных школьников, но теперь движение признано экстремистским и запрещено Верховным судом. Чем грозит обществу популяризация преступного образа жизни и как судебный вердикт поможет искоренить опасную идеологию? Подробности...
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В Африке доказали, что демократия без денег не работает

Достоин ли очередной малийский переворот военного вторжения, решать будут в Париже vesti.ru
В Мали – золотоносной жиле Африки – произошел военный переворот, высшее руководство страны арестовано, а президент согласился отречься от власти. Это вызвало резко негативные комментарии со стороны МИД России и Франции, а следующей частью этой истории может стать французское вторжение. В целом малийский кризис подтверждает то, что знали и прежде: без денег демократия не работает. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Казалось бы – чисто технический вопрос: где проводить переговоры. Но на самом деле это не так. По украинскому законодательству все сотрудники госорганов ЛДНР являются государственными преступниками. И в любой другой точке мира Украина может потребовать их ареста. Подробности...

Лукашенко нужно пройти над жерлом вулкана

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодежь – крылья протеста и его зубы. Их проще поджечь, они быстрее воспламеняются, ярче горят. Но молодежь никогда не решает судьбу революции. Молодые начинают, а решают судьбу происходящего взрослые. Подробности...
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Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Россияне не пострадали в ходе военного мятежа в Мали

    19 августа 2020, 09:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Граждане России не пострадали в ходе военного мятежа в Мали, заявили в посольстве России в Бамако.

    «Восемнадцатого августа группа офицеров Вооруженных сил Мали совершила попытку государственного переворота... По предварительным данным, граждане России в ходе событий в Мали не пострадали», – передает РИА «Новости» слова пресс-атташе дипмиссии Льва Матошина.

    Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

    При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.


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