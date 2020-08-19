НАСА зафиксировало одновременно два световых явления над Аляской

Северное сияние и свечение неба одновременно сошлись в небе над Землей в верхних слоях атмосферы, сообщили исследователи НАСА.

Снимок накануне опубликовали в Instagram агентства.

Два произошедших одновременно феномена зафиксировали астронавты НАСА, когда МКС пролетала над южной Аляской на рассвете 16 марта.

На опубликованной фотографии видно, как зеленые и красные пучки северного сияния пересекают оранжево-желтую полосу небесного свечения. Как объяснили специалисты НАСА, внизу снимка можно увидеть ночные огни провинций Британская Колумбия и Альберта в Канаде.

Отмечается, что эти атмосферные явления имеют разную природу, однако возникают на приблизительно одинаковой высоте. Свечение неба происходит из-за реакции химических веществ (кислорода, азота и других молекул) в верхней части атмосферы. А северное сияние образуется из-за взаимодействия между энергией солнца и магнитным полем нашей планеты.

Ранее исследователи НАСА заявили, что озоновый слой над Арктикой беспрецедентно истощился, уровень озона достиг самой низкой точки в 205 единиц Добсона 12 марта 2020 года.