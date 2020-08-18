В оппозиции заявили об «итальянской забастовке» белорусского правительства

Правительство Белоруссии фактически ведет «итальянскую забастовку», заявил член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко

«Я фактически могу констатировать, с учетом контактов с высокими структурами власти, и то, что я вижу: фактически сейчас идет «итальянская забастовка», – передает его слова «Интерфакс».

Латушко считает, что себя ведут в правительстве и структурах администрации президента. Это «проявляется в очень вялом, медленном исполнении поручений, не реагировании или замедленном реагировании на проблемы, которые возникают в обществе».

«Я представить не могу, как управленец с большим стажем, что, когда есть кризис в обществе, когда экономика под угрозой, а чиновники просто прогуливаются по улицам, не предпринимают никаких реальных действий», -– заявил Латушко.

Между тем, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова считает, что власти республики будут вынуждены согласиться на политический транзит. «У них нет выбора. Они обязаны согласиться на диалог с народом», – сказала она.

Так называемая итальянская забастовка заключается строгом выполнении работниками всех должностных инструкций, предписаний и требований. В результате затягивается выполнение любых процессов и сильно сокращается производительность.

Напомним, штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

В понедельник был обнародован список состава координационного совета, который должен выработать механизм для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Оппозиция в ответ заявила, что не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами.

В то же время белорусская оппозиция получала запрос по вопросу сотрудничества от «партнеров во внешнем мире».