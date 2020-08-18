Отказавшийся подписать протокол член избиркома найден мертвым в Белоруссии

Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона в Белоруссии Константин Шишмаков, пропавший несколько дней назад, найден мертвым.

Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Ангел». По данным портала, смерть директора не носит криминального характера. Официального комментария от Следственного комитета страны пока не последовало.

Шишмаков пропал 15 августа. Отмечается, что он отказывался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17.00 и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Однако домой он не вернулся.

С порталом пообщался отец директора музея Андрей Шишмаков.

«Все началось именно 9-го числа. Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень – я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал», – сказал собеседник издания.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».