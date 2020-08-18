Суд отменил арест облигаций на счетах Абызова

Мосгорсуд отменил арест на облигации на счетах бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе суда.

«18 августа в Мосгорсуде рассмотрены апелляционные жалобы защитника Абызова М. А. и представителя компании на постановление Пресненского суда о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании до 25 сентября. Суд постановил решение районного суда отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

В августе Следственный комитет завершил расследование дела Абызова. До этого Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства деньги Абызова на сумму более 32 млрд рублей.

Суд уже арестовывал два его дома, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей.