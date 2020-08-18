Зеленский назначил экс-премьера в делегацию Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила пресс-служба офис главы государства.

«Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина», – сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Зеленский определил Фокина первым заместителем главы делегации.

По данным офиса главы государства, указ был подписан Зеленским 18 августа.

Напомним, Зеленский заявлял, что 11 дней без боевых действий в Донбассе – это надежда на разрешение вооруженного конфликта.

В Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.

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