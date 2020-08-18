Протестующие освистали и.о. министра культуры в Минске

Сторонники белорусской оппозиции освистали и.о. министра культуры Юрия Бондаря на выходе из Купаловского театра в Минске.

Бондарь приезжал на переговоры с директором театра Павлом Латушко и его коллегами, уволенными, как утверждают в коллективе, за поддержку протестов, передает РИА «Новости».

На выходе из театра Бондаря встретили криками и оскорблениями. Он пытался рассказать об итогах встречи, однако собравшиеся его не слушали.

Чиновнику пришлось буквально спасаться бегством на служебной машине, которая заехала за ним в толпу. Протестующие сначала мешали ему сесть в машину, а потом бежали за ней и преграждали дорогу.

Между тем сторонники оппозиции собрались в центре Минска у театра Янки Купалы, директор которого Павел Латушко накануне был уволен. По оценке источника, в акции могут принимать участие около 300 человек.

Напомним, коллектив старейшего в Белоруссии Национального академического театра имени Янки Купалы потребовал от руководства страны остановить насилие по отношению к мирным жителям и провести открытые и прозрачные выборы.

Директора театра Павла Латушко уволили после высказываний в поддержку протестов в Белоруссии и критики действий силовиков.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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