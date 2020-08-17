Директора старейшего театра Белоруссии уволили за поддержку протестов

Директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко уволили после высказываний в поддержку протестов в Белоруссии и критики действий силовиков, сообщила пресс-служба театра.

«С Латушко досрочно разорван трудовой договор», – передает tut.by сообщение пресс-службы.

Отмечается также, что сотрудники театра заявили о готовности написать заявления об увольнении.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



Напомним, коллектив старейшего в Белоруссии Национального академического театра имени Янки Купалы потребовал от руководства страны остановить насилие по отношению к мирным жителям и провести открытые и прозрачные выборы.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».