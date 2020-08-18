Мишустин призвал провести «генеральную уборку» на Дальнем Востоке

Глава правительства Михаил Мишустин призвал провести на Дальнем Востоке «генеральную уборку»: расчистить свалки и «кладбища» кораблей, а также снести ветхие сооружения.

«Территориальное планирование – красота, ну правда, я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты – в Магадане это великолепная бухта, на Чукотке такие места – мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сноса ветхих сооружений», – цитирует ТАСС Мишустина.

Он отметил, что «это можно сделать небольшими средствами, взять в руки метла, лопаты и немножко убрать территорию».

«Дело не в должностях наших. Когда мы приезжаем и смотрим, нам показывают интересные проекты, а вокруг, простите, очень странные насыпи, заборы и просто элементарно непокрашенные крыши и не приведенный в порядок земельный участок», – сказал премьер.

Также Мишустин добавил, что опыт территориального планирования на зонирование территории – это очень важный элемент и государственного, и муниципального управления.

«На Дальнем Востоке природа все сделала, и мы можем Ногайскую бухту просто элементарно почистить от «кладбища» кораблей, немножко убраться. И это просто заиграет совершенно другими красками», – добавил он.

Вместе с тем глава правительства на встрече с получателями «дальневосточных гектаров» попросил одного из инициаторов проекта «Лесная школа «Вероника» Наталью Бугаец из Приморья подарить его сыну Михаилу книгу о выживании в дикой природе.

«У вас в школе «Вероника» обучают навыкам выживания в дикой природе, есть даже целая соответствующая рекомендация для детей. Можно я вас тоже попрошу: вы мне автограф оставите для моего сынишки и отдадите книжку для того, чтобы он посмотрел, как выживать нужно в дикой природе», – обратился премьер к Бугаец.

Бугаец рассказала премьеру, что вместе с друзьями получила 20 гектаров земли для лесной школы, которая будет развивать экологическое просвещение с интерактивными элементами. Также она попросила Мишустина оставить памятную надпись в дневнике ее 12-летнего сына, который недавно отпраздновал день рождения.

Ранее Мишустин поддержал предложение получателя «дальневосточного гектара» из Хабаровского края Михаила Утробина о предоставлении дополнительных «гектаров» эффективным фермерам.