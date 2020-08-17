Рубль снизился к доллару Россия увеличила вложения в госдолг США 17 августа 2020, 23:36 Текст: Антон Антонов

В июне Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США. Объем вложений вырос с 5,39 млрд долларов до 5,87 млрд долларов, из них 2,87 млрд вложили в долгосрочные облигаций (месяцем ранее было 3,75 млрд долларов), около 3 млрд – в краткосрочные (при 1,63 млрд долларов в мае), передает ТАСС. В марте Россия сократила вложения в американские гособлигации в три раза – с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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