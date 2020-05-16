Россия в три раза снизила вложения в госдолг США

В марте Россия в три раза снизила вложения в американские государственные бумаги, сообщает минфин США.

Вложения снижены до 3,85 млрд долларов, из которых 473 млн приходятся на краткосрочные бумаги, 3,38 млрд – на долгосрочные.

Три предыдущих месяца Россия увеличивала вложения, передает РИА «Новости».

Россия не входит в топ-30 крупнейших держателей госдолга США. В списке первую строчку занимает Япония, которая вложила в американские государственные бумаги 1,271 трлн долларов (плюс 3,4 млрд за месяц), вторую – Китай с 1,081 трл (за март – минус 10,7 млрд), третью – Великобритания с 395,3 млрд долларов (минус 7,9 млрд).

В феврале 2020 года сообщалось, что Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 12,58 млрд долларов.