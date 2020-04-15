Россия нарастила вложения в американский госдолг

В феврале 2020 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с январем до 12,58 млрд долларов, свидетельствуют данные министерства финансов США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 4,3 млрд долларов, краткосрочных – 8,2 млрд долларов, передает ТАСС.

В январе этого года общий объем вложений достиг 10,51 млрд долларов.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. К маю они сократились до 14,9 млрд долларов и продолжили уменьшаться. В августе 2019-го Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 млрд долларов.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в феврале осталась Япония с показателем 1,268 трлн долларов. Второе место с 1,092 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.