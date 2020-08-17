Скорая в Севастополе сбила ребенка на скейте

В Севастополе вечером 17 августа автомобиль скорой помощи наехал на 12-летнего ребенка, который переезжал нерегулируемый пешеходный переход на скейте, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В скорой в момент ДТП везли роженицу в роддом, это был экстренный вызов, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Автомобиль 2018 года выпуска полностью оснащен всем оборудованием и укладками согласно стандартам оказания медицинской помощи. В автомобиле установлено специальное громкоговорящее устройство. Специфика устройства такова, что звуковой сигнал подается с интервалами. По предварительной информации, в моменте, зафиксированном на видео, произошла пауза в подаче звукового сигнала», – объяснили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что авария произошла на площади 50-летия СССР, в районе кинотеатра «Россия», 12-летний мальчик получил перелом бедра.

На данный момент мальчика госпитализировали в городскую больницу, роженицу с бригадой медиков пересадили на другую машину и доставили в роддом спустя восемь минут. Департамент здравоохранения ищет видеозаписи с регистраторов, чтобы уточнить обстоятельства аварии.