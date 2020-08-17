ВС разрешил в день рождения уходить с работы раньше

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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю

Недовольные Батькой белорусы показали, что их очень много Dmitri Lovetsky /АР/ТАСС
Противники Лукашенко называют прошедшее воскресенье историческим днем и обещают скорую смену власти. Действительно, Белоруссия стремительно меняется, эти изменения невозможно отрицать, а Батька переживает сейчас самый трудный период в своей жизни. Однако выстроенная им система, пускай даже лишенная народной поддержки, по-прежнему работает почти как часы. Надолго ли ее хватит?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
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Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
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Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединиться к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    ВС разрешил в день рождения уходить с работы раньше

    17 августа 2020, 11:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд (ВС) России не видит проблем в том, чтобы сотрудник в день рождения уходил с работы пораньше, если в офисе сложилась такая традиция. Подобный поступок не является поводом для увольнения, а работодателям и судам при решении трудовых споров следует опираться на справедливость, равенство, соразмерность, законность и гуманизм, отметили в высшей инстанции.

    До Верховного суда с жалобой дошла жительница Волгограда, которую уволили за слишком ранний уход с работы в день рождения, передает официальный сайт РАПСИ. Работодатель счел это грубым нарушением трудовой дисциплины и приравнял к прогулу. Заявитель же потребовала не только восстановить ее в должности, но и взыскать компенсацию морального вреда.

    Она отметила, что ее отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд было согласовано с непосредственным руководителем ввиду сложившейся в организации практике о досрочном завершении работником рабочего дня в день его рождения.

    Дзержинский суд Волгограда исковые требования удовлетворил частично, снизив лишь размер компенсации.

    Суд пришел к выводу, что работодатель нарушил установленный законом месячный срок для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Довод ответчика о том, что он принял решение о проверке сотрудника, как только ему стало известно о прогулах, суд счел несостоятельным. Первая инстанция отметила, что факт ухода работника с рабочего места был зафиксирован системой видеонаблюдения и отметкой в журнале системы контроля и управления.

    Однако областной суд это решение отменил и полностью отклонил иск.

    Позиция ВС заключается в том, что при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 Трудового кодекса), напоминает ВС.

    Суд по таким вопросам действует не произвольно, а оценивает всю совокупность конкретных обстоятельств дела, в том числе причины отсутствия сотрудника на работе.

    ВС также напомнил позицию пленума: при рассмотрении дела о восстановлении на работе, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя (п. 23 постановления от 17 марта 2004 г. №2).

    Именно работодатель обязан представить доказательства, свидетельствующие о том, что работник совершил одно из грубых нарушений трудовых обязанностей (п. 38 этого же постановления), указывает ВС.

    Высшая инстанция отмечает, что важным обстоятельством для правильного рассмотрения трудовых споров, является соблюдение общих принципов юридической, а следовательно, и дисциплинарной ответственности, таких как справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм.

    Поэтому суду апелляционной инстанции в данном деле требовалось выяснить, что послужило причиной ухода с рабочего места пораньше, был ли поставлен в известность непосредственный руководитель и вызван ли ранний уход с работы уважительными причинами.

    Принимая решение об отказе в восстановлении в должности, суд просто опирался на факт ухода заявителя с работы до окончания рабочего времени.

    «Между тем в нарушение требований статей 56, 67, 327, 327.1 ГПК РФ доводы (истца) о том, что уход работников организации с рабочих мест в свой день рождения ранее окончания рабочего дня осуществлялся с согласия руководителя, предметом обсуждения суда апелляционной инстанции не являлись и, соответственно, правовой оценки не получили, в связи с чем выводы суда об отсутствии (истца) на рабочем месте (в день рождения) без уважительной причины более четырех часов подряд без согласования с работодателем не могут быть признаны правомерными», – говорится в определении ВС.

    В связи с допущенными существенными нарушениями норм права ВС направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции – судебную коллегию по гражданским делам Волгоградского областного суда.


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