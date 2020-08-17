Рубль снизился к доллару Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов 17 августа 2020, 10:17 Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 10.00, индекс Мосбиржи прибавил 0,29% и достиг 3070,81 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1327,78 пункта, передает ТАСС. К 10.06 биржевые индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи торговался на уровне 3080,01 пункта (+0,59%), а индекс РТС – на уровне 1331,42 пункта (+0,58%).

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