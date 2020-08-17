У журналистов пула Мишустина заподозрили коронавирус

У нескольких журналистов, сопровождающих премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства России.

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», – сообщил ТАСС пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

Он уточнил, что на графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится.

Напомним, Мишустин переболел коронавирусом. Он говорил, что не знает, как именно заразился коронавирусом, и что его выздоровление проходило непросто.

В середине августа коронавирус выявили у вице-премьера, полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.