Мишустин рассказал о выздоровлении от коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что не знает, как именно заразился коронавирусом в апреле, и что его выздоровление проходило непросто.

Мишустн сказал в интервью телеканалу «Россия-24», что «вирус не выбирает должности» и «очень опасен», передает ТАСС.

«Пока непонятно вообще, каким образом происходит заражение коронавирусом. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился коронавирусом, совершенно искренне это говорю», – заявил он.

Говоря о выздоровлении, глава правительства отметил, что это была «непростая история».

«Да, к сожалению, была высокая температура, но то, что касается «быстро вылечился», - это не совсем так, это был достаточно непростой процесс», – сказал премьер. Он подчеркнул, что огромную роль в его выздоровлении сыграли врачи.

«Дай бог, чтобы работали в мире врачи так, как работают наши российские врачи», – добавил он, отметив, что вернулся «в рабочую обстановку» сразу же, как только стал лучше себя чувствовать.

Мишустин также рассказал, что с детства очень трепетно относится к медицинским работникам и даже хотел поступать в мединститут, передает РИА «Новости».

«У меня мама медсестра с многолетним стажем (...) меня всегда окружали люди в белых халатах – это ее (мамы) подруги, друзья, знакомые», – рассказал он.

Напомним, Мишустин переболел коронавирусом. 1 июля председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что у российского премьера Михаила Мишустина «зашкаливают антитела», но он все равно мог бы надеть маску во время голосования по поправкам к Конституции.

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