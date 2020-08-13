Повторный тест подтвердил коронавирус у Трутнева

Повторный тест на коронавирус вице-премьера, полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева оказался положительным, сообщил помощник вице-премьера Тимур Чернышев.

«Повторные анализы на наличие новой коронавирусной инфекции, сданные заместителем председателя правительства России Юрием Трутневым, показали положительный результат», – передает ТАСС слова Чернышева.

Ранее сообщалось, что первый тест на коронавирус Трутнева оказался положительным.

Планировалось, что Трутнев примет участие в мероприятиях с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Рабочая поездка Мишустина на Дальний Восток состоится 13-18 августа.

Напомним, весной сам Мишустин также заболел коронавирусом. В мае он был выписан из больницы и вернулся к работе.