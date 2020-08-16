Акции протеста в Минске показали в эфире двух белорусских телеканалов

В эфире двух центральных белорусских телеканала в воскресных выпусках новостей показали репортажи с акций протеста в Минске.

Первым о протестных выступлениях сообщил телеканал ОНТ в шестичасовом выпуске. Сюжет начался с информации о дневной акции в поддержку президента республики Александра Лукашенко, примерно половину выпуска заняла нарезка видео с цитатами из выступления главы белорусского государства, передает РИА «Новости».

О протестующих, собравшихся у стелы Минск – город-герой, рассказывали чуть больше минуты. Один из участников акции сообщил телеканалу, что выступает за свободу выбора, которой нельзя лишать людей. Сам выпуск новостей тоже был коротким, не больше четверти часа.

Телеканал СТВ также сперва рассказал о митинге в поддержку Лукашенко, а затем упомянул акции протеста, назвав их «альтернативной прогулкой». «Люди спокойно прошли по улицам города, а после собрались у стелы. (...) Акция носит спокойный, мирный характер, минчане могут выразить свою точку зрения, пообщаться между собой», – комментировал ведущий кадры со столичных улиц.

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Напомним, в Белоруссии в воскресенье прошло два крупных митинга. Сначала в центре Минска состоялся «митинг солидарности», на котором выступил действующий президент республики Александр Лукашенко. В мероприятии, по официальным данным, участвовали 70 тыс. человек.

Выступая на митинге, Лукашенко отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь. Он также заявил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

В этот же день оппозиция провела шествие, которое по числу участников вдвое превысило провластный митинг.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на мнение экспертов писала, что у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться.

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