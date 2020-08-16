Акции протеста в Минске показали в эфире двух белорусских телеканалов

Взгляд
16 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:43  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Как сделать Биробиджан столицей мира

Сейчас Биробиджан выглядит гораздо лучше, чем еще несколько лет назад Города и переезды. Где лучше жить?<br>/Youtube
Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) своими руками убирает помойки на улицах областного центра. Это не единственный пример того, как областная и федеральная власть наводят порядок на территории, которая должна была стать центром советского «еврейского проекта» – в чем лично убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Лукашенко спасет чудо или компромисс с оппозицией

Лукашенко впервые за долгое время организовал митинг своих сторонников Виктор Толочко/РИА Новости
Впервые за неделю протестов президент Белоруссии Александр Лукашенко провел митинг своих сторонников и пообещал не отдать страну, даже когда будет мертвым. В этот же день оппозиция провела шествие, которое по числу участников вдвое превысило провластный митинг. По мнению экспертов, у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
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Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединиться к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...

За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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  • Они ухудшатся

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Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
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    Акции протеста в Минске показали в эфире двух белорусских телеканалов

    16 августа 2020, 22:24

    Текст: Ольга Никитина

    В эфире двух центральных белорусских телеканала в воскресных выпусках новостей показали репортажи с акций протеста в Минске.

    Первым о протестных выступлениях сообщил телеканал ОНТ в шестичасовом выпуске. Сюжет начался с информации о дневной акции в поддержку президента республики Александра Лукашенко, примерно половину выпуска заняла нарезка видео с цитатами из выступления главы белорусского государства, передает РИА «Новости».

    О протестующих, собравшихся у стелы Минск – город-герой, рассказывали чуть больше минуты. Один из участников акции сообщил телеканалу, что выступает за свободу выбора, которой нельзя лишать людей. Сам выпуск новостей тоже был коротким, не больше четверти часа.

    Телеканал СТВ также сперва рассказал о митинге в поддержку Лукашенко, а затем упомянул акции протеста, назвав их «альтернативной прогулкой». «Люди спокойно прошли по улицам города, а после собрались у стелы. (...) Акция носит спокойный, мирный характер, минчане могут выразить свою точку зрения, пообщаться между собой», – комментировал ведущий кадры со столичных улиц.

    На ваш взгляд

     
    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?



    Обсуждение:  30 комментариев

    Напомним, в Белоруссии в воскресенье прошло два крупных митинга. Сначала в центре Минска состоялся «митинг солидарности», на котором выступил действующий президент республики Александр Лукашенко. В мероприятии, по официальным данным, участвовали 70 тыс. человек.

    Выступая на митинге, Лукашенко отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь. Он также заявил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

    В этот же день оппозиция провела шествие, которое по числу участников вдвое превысило провластный митинг.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на мнение экспертов писала, что у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться.

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