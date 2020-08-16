РФС начал выяснение причин гибели 17-летнего футболиста

Российский футбольный союз (РФС) выясняет обстоятельства гибели 17-летнего футболиста команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» Михаила Колосова.

Отмечается, что спортсмен скончался 15 августа. «Трагедия произошла во время матча на базе в Рублево. Юный футболист потерял сознание на поле. Игрока доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось», – говорится в сообщении на сайте РФС.

«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока», – сказано в сообщении.

Ранее в Болгарии на сборах скончался 16-летний спортсмен, вероятной причиной смерти стали проблемы с сердцем.