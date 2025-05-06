Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.4 комментария
Суд в Москве оштрафовал три зарубежных мессенджера
Суд в Москве оштрафовал Threema, Gultsch & Weiss, PageBites Inc из-за нарушений
За повторные и первые нарушения требований по защите пользовательских данных в России три зарубежных мессенджера получили штрафы на общую сумму 2 млн 600 тыс. рублей, сообщили в Таганском суде Москвы.
Все три компании были привлечены к ответственности по части 2 статьи 13.39 КоАП РФ, передает ТАСС.
Threema GmbH была признана повторно виновной в невыполнении установленных обязанностей по защите информации и получила штраф в размере 1 млн рублей.
Организации Gultsch & Weiss GbR и PageBites Inc были оштрафованы впервые за аналогичные нарушения, сумма штрафа для каждой составила 800 тыс. рублей. В пресс-службе суда уточнили, что в действиях зарубежных компаний усматриваются признаки административного правонарушения, однако подробности не раскрываются.
Threema – швейцарский сервис для Android, позволяющий обмениваться голосовыми и видеосообщениями, а также фотографиями. Gultsch & Weiss GbR владеет Jabber/XMPP клиентом Conversations. Американская компания PageBites Inc управляет мессенджером Imo, который был заблокирован в России в 2017 году, но позже блокировка была снята после устранения нарушений.
Ранее эксперты предупредили о негативных последствиях отсутствия модерации в Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ