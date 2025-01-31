Эксперты предупредили о последствиях отсутствия модерации Meta

Tекст: Вера Басилая

В начале января Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) разместила более 8 тыс. рекламных объявлений для сервиса Crush AI, который превращает фотографии женщин в фальшивые обнаженные изображения без их согласия. Четыре домена, связанные с этим сервисом, постоянно обходят модерацию, создавая новые рекламные профили и изменяя веб-адреса. Некоторые рекламные объявления призывали загрузить фотографию для «удаления одежды». Примером стала реклама, изображающая известную модель и бывшую хоккеистку Микайлу Демайтер, которая не давала согласие использовать свое фото.

Отмечается, что только в декабре 2024 года сайты Crush AI получили более 260 тыс. посещений, 90% из которых пришлись на Facebook* и Instagram* (материнские компании Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Это не единичный случай, который связан с рекламой на площадках Meta. Например, в прошлом году стало известно, что эксперты обнаружили более 450 объявлений по продаже запрещенных веществ, ориентированных на пользователей в США, Великобритании и странах ЕС.

Конгрессмен Джо Морелле, автор закона против интимных дипфейков, резко раскритиковал Meta за допущение размещения подобных объявлений. Он считает, что платформы должны нести уголовную и административную ответственность за такие действия.

«Очередная история про халатный подход Meta к модерации в своих соцсетях. Вместо того, чтобы усиливать модерацию, западный ИТ-гигант решил просто ее упразднить. Вывод из всего этого простой – Meta не заботится о безопасности пользователей, ее соцсети превращаются в «цифровые джунгли», где злоумышленники чувствуют себя, как дома», – заявил член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он отметил, что некоторые российские пользователи продолжают посещать запрещенные соцсети, используя VPN-сервисы, которые также представляют опасность для пользователей, поскольку эти программы используют мошенники для своих преступных целей.

«Российским пользователям стоит перейти на отечественные платформы, где безопасность и интересы людей действительно в приоритете. И для использования наших площадок не нужны VPN-сервисы», – считает Немкин.

«Современные технологии для корректной модерации и возможности внедрить их у Meta точно есть, но компания не в полной мере их использует. Причина этому простая – Meta заботится не столько о том, как защитить своих пользователей, а скорее о том, как более эффективно заработать на рекламе. Злоумышленники легко обходят фильтры Meta. А компания, как видно, находится в процессе изменения стандартов и принципов модерации, что, конечно, негативно сказывается на достоверности контента и может усилить эффекты разжигания ненависти и дискриминации», – прокомментировал член правления РОЦИТ, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных.

Он также напомнил, что Facebook и Instagram заблокированы в России, а при использовании VPN-сервиса весь трафик пользователя, включая все личные и пользовательские данные, идет через него, и человек подвергает себя риску стать жертвой мошенников, которые активно используют VPN-сервисы в своих преступных целях.

«Определенно, более безопасно использовать отечественные технологические решения и онлайн-платформы. Наши площадки, в том числе социальные сети, серьезно подходят к вопросу модерации, уделяя особое внимание защите пользователей. И правильно делают, потому что важно предлагать людям не просто ИТ-продукт с удобным интерфейсом, но и чтобы он был безопасным, – заявил Андрей Ярных.

Напомним, ранее генеральный директор компании Марк Цукерберг объявил об отмене программы фактчекинга и переходе к системе «Заметки сообщества», аналогичной используемой в X (ранее Twitter). Это решение вызвало критику со стороны экспертов, опасающихся увеличения распространения дезинформации и разжигания ненависти на платформах компании.