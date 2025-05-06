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    Мерц на выборах канцлера потерпел историческое фиаско
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Бразилия задумалась о посредничестве между Россией и Украиной
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    Россия вернула 205 военных из плена на Украине
    Песков объяснил общественный интерес к кефиру Путина
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 15:52 • Новости дня

    Захарова: Перемирие вступит в силу, несмотря на позицию Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехдневный режим прекращения огня стартует в ночь на 8 мая, несмотря на отказ Киева поддержать инициативу России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что инициированное президентом России Владимиром Путиным 72-часовое перемирие начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая, передает ТАСС. Решение связано с годовщиной Великой Победы и объявлено по случаю 80-летия этого события.

    Дипломат подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский 3 мая публично отказался поддержать эту инициативу, заявив о ее «несерьезности». Захарова добавила, что украинские войска не прекращали огонь даже на Пасху, нарушив режим прекращения огня около пяти тысяч раз.

    Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась прекратить огонь на период празднования Дня Победы. Россия оставила за собой право немедленно ответить, если с Украины поступят удары по позициям или объектам.

    5 мая 2025, 17:25 • Новости дня
    Депутату из Азербайджана отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Депутату из Азербайджана Бадамову отказали во въезде в Россию из-за его высказываний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти не допустили парламентария Азербайджана Азера Бадамова на территорию страны из-за его неоднократных публичных антироссийских заявлений.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, отказ был оформлен 4 мая в соответствии с положениями Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

    Источник подчеркнул, что эти меры носят персональный характер и не касаются в целом двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. По его словам, российская сторона сохраняет настрой на развитие отношений в духе стратегического партнерства.

    Источник добавил, что Россия не практикует стоп-листы в отношении дружественных государств. Он напомнил, что ранее Азербайджан ограничил въезд для ряда российских законодателей, включая депутата Государственной думы Николая Валуева. В Москве считают, что подобные вопросы стоит решать дипломатическими путями, а не через публичные заявления в СМИ.

    В феврале власти Азербайджана запретили въезд депутату Госдумы России Николаю Валуеву из-за высказываний о закрытии Русского дома в Баку.

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    5 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям, сумма требований превысила 227 млрд рублей.

    Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 30 апреля, передает ТАСС. Истцами выступили АО «ТВЭЛ», АО «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project, входящие в структуру Росатома. Ответчиками стали финская Fortum и производитель стали Outokumpu.

    Сумма исковых требований составила 227 792 053 393 рублей. В карточке дела отмечается, что пока подробности исковых требований не уточняются. В Росатоме подтвердили подачу заявления и пояснили, что речь идет о возмещении убытков, связанных с расторжением EPC-контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», нарушениями акционерного и топливного соглашений, а также отказом финских компаний возвращать займ.

    «Госкорпорация "Росатом" подтверждает факт подачи искового заявления в российский суд против финских компаний "Фортум" и "Оутокумпу" о возмещении убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа. Росатом продолжает работу по защите своих законных интересов и возмещению причиненных убытков в полном объеме», – заявили в госкорпорации.

    Fortum и Outokumpu ранее были миноритарными участниками проекта АЭС «Ханхикиви». Строительство станции планировалось с 2013 года и оценивалось в 7-7,5 млрд евро. В 2022 году Fennovoima заявила о расторжении контракта с российской стороной из-за задержек исполнения обязательств, однако впоследствии международный совет по разрешению споров признал это решение неправомерным.

    Ранее глава финского энергоконцерна Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания рассчитывает получить компенсацию в несколько миллиардов евро за утраченные в России активы в рамках арбитражного процесса против РФ.

    В октябре Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на сумму 600 млн евро.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    5 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    @ @Daniel Moravec

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский во время визита в Чехию сделал снимки с украинскими женщинами, работающими уборщицами в здании парламента.

    Снимки были опубликованы чешским фотографом Даниэлем Моравецом, на них украинский президент позирует с тремя женщинами на фоне белой стены, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Страна».

    Одна из женщин, по информации журналистов, одновременно ведет разговор с Зеленским во время съемки.

    Ранее Зеленский занял четвертое место в рейтинге доверия украинцев.

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    6 мая 2025, 03:52 • Новости дня
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    @ James Manning/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Лондоне, посвященного 80-летию Победы, украинские военные прошли по конскому навозу, как и остальные участники парада, сообщают СМИ.

    Соответствующее видео опубликовано RT.


    В начале парада шел большой кавалерийский расчет, за которым двигались пешие колонны, включая военных с Украины. Отмечается, что украинские военные шли не в ногу, при этом конский навоз оказался прямо на пути марширующих. Та же ситуация произошла и с другими участниками парада, передает РИА «Новости».

    Дополнительно отмечается неудачный выбор полотна для украинского флага: его длина оказалась слишком большой, из-за чего государственный символ практически волочился по земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти вывели на парад настоящих нацистов.

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    6 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО «отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву». Позднее глава города сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как сообщил Собянин, на месте «падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы». Никто не пострадал. Собянин уточнил, что по предварительным данным, обошлось без «серьезных повреждений».

    Напомним, беспилотники также атаковали БрянскуюКурскую, Белгородскую и Липецкую области.

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    6 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия согласилась прекратить огонь в дни празднования Дня Победы, однако если с Украины поступят удары по позициям или объектам, будет дан немедленный ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская сторона готова прекратить огонь на майские праздники, однако при атаках с Украины пообещан немедленный адекватный военный ответ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни сохраняет актуальность, и соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим России. Он добавил, что предложения по перемирию остаются в силе, однако никакой реакции от Киева пока не поступило.

    По словам пресс-секретаря, ни от представителей Украины, ни от самого руководства страны не прозвучало заявлений о готовности поддержать праздничное перемирие. Песков выразил сожаление по поводу отсутствия обратной связи с украинской стороны.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

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    6 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, где, по сообщениям пророссийского николаевского подполья, находились европейцы, включая женщин-снайперов.

    По пункту временной дислокации, где находились иностранные наемники в Харькове, был нанесен удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, «прилетело в ПВД с иностранными наемниками. По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы».

    Лебедев добавил, что в Харьков и область продолжают прибывать военные, техника, а подполье фиксирует большое количество наемников. По его информации, вновь появились поляки и ходят слухи о присутствии британцев среди иностранных бойцов.

    Детали о числе пострадавших или разрушениях не уточняются. Официальные представители украинских властей пока не комментировали эти заявления.

    Ранее на территории Запорожья был нанесен удар по предприятию, где ремонтировали иностранные бронемашины и изготавливали детали для беспилотников.

    В селе в Сумской области 1 мая было уничтожено формирующееся подразделение ВСУ, где находились сбежавшие из Курской области украинские военные. В тот же день в Белицком уничтожены штаб, казарма, позиции операторов беспилотников, а также ликвидированы офицеры и сержанты ВСУ.

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    6 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    В ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ между Димитровом и Дзержинском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Важная линия обороны украинских сил между Димитровом (украинское название Мирноград) и Дзержинском (украинское название Торецк) была взята штурмом, что открыло новые возможности на донецком направлении, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном успехе сил ДНР на донецком направлении, передает РИА «Новости».

    По его словам, войска прорвали укрепленную линию обороны противника между Димитровом и Дзержинском.

    Дзержинск считается одним из мощнейших укрепрайонов ВСУ на этом участке, с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска удерживали позиции с 2014 года.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР.

    Российские силовые структуры отметили фактическое окружение Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.

    До этого российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

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    6 мая 2025, 07:19 • Новости дня
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

    Пресс-служба предприятия сообщила, что отправление совпало с подготовкой ко Дню Победы, а лично проводить танки на место отправки приехал легендарный Т-34-85, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, за последние три года специалисты Уралвагонзавода внесли порядка 200 изменений в конструкцию танков. Модернизации коснулись их боевых и технических характеристик – была усилена мощь, защищенность и подвижность.

    Среди нововведений отмечаются средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, специальные сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита, устанавливаемая на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.

    Представители Уралвагонзавода подчеркнули, что эти танки существенно отличаются от поставлявшихся до начала спецоперации на Украине.

    Ранее УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего. В частности, танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта.

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    5 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Умер депутат Госдумы Качкаев

    Депутат Госдумы Качкаев умер в Башкирии

    Умер депутат Госдумы Качкаев
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Башкирии в возрасте 73 лет скончался первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

    О кончине сообщил депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров, отметив, что смерть наступила предположительно из-за проблем с сердцем, передает ТАСС.

    Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что у Качкаева произошла остановка сердца, и выразил соболезнования его родственникам и коллегам.

    Павел Качкаев родился в Башкирии в 1951 году, окончил Уфимский авиационный институт. Он занимал различные руководящие должности в регионе, в том числе руководил администрацией одного из районов Уфы, был министром ЖКХ, мэром города и депутатом Госдумы с 2011 года.

    В январе скончался бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы полковник Виктор Алкснис.

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    6 мая 2025, 01:20 • Новости дня
    Жителям Глушково в Курской области предложили выехать в более безопасные районы

    Tекст: Антон Антонов

    В Глушковском районе власти и добровольцы оказывают помощь жителям в перемещении в более безопасные районы Курской области, сообщили оперштаб Курской области и глава поселка Глушково Василий Худяков.

    «В настоящее время в Глушково и других населенных пунктах района работают добровольцы «Барс-Курск» и «Патриота». Они помогают всем ранее вернувшимся жителям выехать из района в более безопасное место», – сообщил Худяков в соцсети «ВКонтакте».

    Худяков пояснил, что решение о выезде жители могут принимать сами. Он отметил, что прежде «людей уже временно перемещали из Глушково, но некоторые по собственной инициативе вернулись назад».

    Он также извинился за то, что ранее ошибочно объявил о «временной эвакуации». Худяков подчеркнул, что «никакой эвакуации населения не проводится». «Ситуация в поселке контролируемая», – говорится в сообщении.

    Оперштаб Курской области пояснил в Telegram, что «в Глушковском районе власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области».

    «За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры», – заявил глава Глушковского района Павел Золотарев.

    Он пояснил, что «добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет». Подчеркивается, что «ситуация в приграничье контролируется нашими Вооруженными силами». Золотарев также указал, что «жителей Званного, Глушково и других населённых пунктов близ границы ранее уже временно перемещали», но они «вернулись назад».

    «Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать», – заявил Золотарев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ вновь попытались прорваться на территорию Курской области. Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино.

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    6 мая 2025, 02:44 • Новости дня
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА приближались к городу «с разных направлений». По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, до этого сообщалось об уничтожении девяти беспилотников. В аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.


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    6 мая 2025, 10:20 • Новости дня
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    O Globo: Да Силва собрался предложить России посредничество в переговорах с Украиной
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бразильские власти рассматривают возможность взять на себя посредничество в переговорах по урегулированию ситуации на Украине на фоне неудач США, пишет O Globo.

    Администрация президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы рассматривает возможность выступить посредником на переговорах по украинскому конфликту на фоне провала США в попытке добиться реального прогресса, пишет газета O Globo со ссылкой на источники в правительстве.

    Да Силва во вторник отправится в Москву, чтобы провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в праздновании Дня Победы.

    «Эта поездка будет иметь двойную цель: помимо попытки представить Бразилию в качестве мирного посредника в конфликте между Россией и Украиной, еще и передать сигнал о независимости бразильской внешней политики от других великих мировых держав», – сообщили источники газеты.

    Спецпомощник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморим 30 апреля заявил, что посредничество и предотвращение конфликтов перестали быть исключительной задачей великих держав, но Бразилия намерена стать посланником мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник выразил сожаление из-за активизации контактов между руководством Бразилии и России, к тому же Владимир Зеленский неоднократно направлял просьбы о встрече президенту Бразилии, но все обращения остались без ответа со стороны да Силвы.

    В свою очередь, специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим в середине апреля заявлял, что отношения между Россией и Бразилией находятся на высоком уровне.

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    6 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 205 военнопленных ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Все освобожденные российские военные доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Освобожденные могут связаться с родственниками, им предоставлены все условия для этого.

    В ближайшее время военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. При организации обмена посредническую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

    В апреле в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном поблагодарил ОАЭ за содействие в обменах пленными.

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    6 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» не допустили прорыва ВСУ на Теткинском направлении
    «Северяне» не допустили прорыва ВСУ на Теткинском направлении
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку вторгнуться на территорию России, но группировка российских войск «Север» не допустила прорыва на Теткинском направлении.

    Подразделения ВСУ «перешли к крупномасштабному наступлению на участке от Рыжевки до Павловки». «Северяне» отразили пять попыток противника прорвать оборону в трех направлениях: Искрисковщина – Теткино, Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь. ВСУ передвигались в пешем порядке, на квадроциклах, бронетехнике, пользуясь поддержкой машин разграждения и танка.

    В результате российских ударов вражеская техника и живая сила частично были уничтожены, частично – «попытались сбежать вглубь Сумской области», сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

    Кроме того, удары наносились по вскрытым резервам ВСУ на территории всего Белопольского района Сумской области.

    «По итогу сегодняшней провокации на Теткинском направлении враг понес существенные потери в живой силе и технике, так и не прорвав оборонительные порядки «Северян», – говорится в сообщении. – На данном участке фронта за прошедшие сутки «Северянами» уничтожена 24 единица вражеской техники».

    Кроме того, на Сумском направлении продолжается расширение полосы безопасности: подразделения ВДВ в районах сел Беловоды и Локня продвинулись вглубь Сумской области, а морпехи выбили ВСУ в приграничных лесных массивах. Российские войска продвинулись на 4,3 тыс. м.

    «На направлении Поповки, Демидовки и Гоптаровки «Северяне» продолжили уничтожение личного состава и техники противника на территории Сумской области», – говорится в сообщении.

    На Липцовском направлении уничтожены две боевые группы и склад боеприпасов ВСУ, на Волчанском – восемь боевых групп ВСУ с автомобильной техникой. За сутки потери ВСУ превысили 270 человек (из них более 190 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая ВСУ предприняли попытку снова прорваться на территорию Курской области, атаковав участок границы в районе населенного пункта Теткино.

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    Зеленский пытается омрачить День Победы

    Приближающаяся дата 9 мая стала для украинских властей поводом к новым агрессивным действиям. Помимо угроз Владимира Зеленского в адрес лидеров, планирующих посетить Парад Победы в Москве, ВСУ предприняли атаку на курское приграничье. Эксперты отмечают, что таким образом Киев пытается омрачить торжество по случаю 80-летнего юбилея Победы над фашистской Германией. Подробности

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    Мерц на выборах канцлера потерпел историческое фиаско

    Лидер германской партии ХДС Фридрих Мерц не смог с первого раза избраться канцлером в бундестаге. Несмотря на то что из 630 депутатов парламента ФРГ 328 – члены правящей коалиции, Мерцу до необходимого большинства не хватило шести голосов. Провал утверждения канцлера в бундестаге стал первым случаем в истории Германии. Почему Мерц проиграл голосование и каковы шансы политика все же получить самый влиятельный в Германии пост? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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