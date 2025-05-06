Захарова: Перемирие вступит в силу, несмотря на позицию Киева

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова напомнила, что инициированное президентом России Владимиром Путиным 72-часовое перемирие начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая, передает ТАСС. Решение связано с годовщиной Великой Победы и объявлено по случаю 80-летия этого события.

Дипломат подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский 3 мая публично отказался поддержать эту инициативу, заявив о ее «несерьезности». Захарова добавила, что украинские войска не прекращали огонь даже на Пасху, нарушив режим прекращения огня около пяти тысяч раз.

Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась прекратить огонь на период празднования Дня Победы. Россия оставила за собой право немедленно ответить, если с Украины поступят удары по позициям или объектам.