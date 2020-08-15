Сестры Хачатурян в неизвестной ранее переписке жаловались друзьям на отца

Опубликована переписка сестер Хачатурян, в которых они обсуждали вечеринки и жаловались друзьям на своего отца, в чьем убийстве их обвиняют.

Девушки разговаривали о тусовках, которые они проводят в квартире, в ходе которых друзья пили, курили и употребляли запрещенные вещества, передает 360.

Их собеседники знали, что отец запретил им общаться с родственниками со стороны матери. Они жаловались в разговоре что отец также заставляет их просыпаться в 7 утра, приносить ему завтрак в постель и заниматься уборкой с утра до ночи.

Тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Также сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. По словам адвоката одной из девушек, это должно было повлечь за собой «прекращение уголовного преследования». Однако Следственный комитет проигнорировал доводы Генеральной прокуратуры оставил прежнюю квалификацию – убийство по предварительному сговору.

В начале июля стало известно, что дело решили рассматривать в закрытом режиме. В августе сообщалось, что дело сестер Мосгорсуд станет рассматривать с участием коллегии присяжных.