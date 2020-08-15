При обрушении на шахте в Коми погибли четыре человека

В Коми на шахте «Воргашорская» произошло обрушение, погибли четыре человека, сообщил источник в экстренных службах региона.

«При обрушение надземной галереи с ленточным конвейером для транспортировки угля на шахте «Воргашорская» в республике Коми погибли четверо сотрудников предприятия», – сказал собеседник РИА «Новости».

На сайте регионального ГУ МЧС уточняется, что шахта принадлежит АО «Воркутауголь». На место отправлены военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) Печорского угольного бассейна.

Компания «Воркутауголь» подтвердила гибель четырех человек в результате инцидента.

«15 августа при разборе выведенной из эксплуатации (аварийной) галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки на шахте Воргашорской во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи. В результате чего четыре человека подрядной организации получили травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

Пресс-служба компании сообщила, что обрушение, по предварительным данным, произошло из-за нарушения требований техники безопасности. «Воркутауголь» проводит собственное расследование причин произошедшего.

В марте в Коми двое горняков погибли на шахте «Воркутинская» после выброса метана в забое, на поверхность вывели более 40 человек. Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочих.