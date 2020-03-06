Двое горняков погибли на шахте в Коми

Двое горняков погибли на шахте «Воркутинская» в Коми после выброса метана в забое, на поверхность выведены более 40 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В шахте на момент выброса метана находились 106 человек. Обнаружены тела двух погибших», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что на поверхность выведены 43 горнорабочих. К ликвидации последствий ЧП привлечены 52 человека и 12 единиц техники.

В феврале при пожаре в шахте по добыче руды в городе Кировске Мурманской области один шахтер пропал без вести, более 380 рабочих удалось эвакуировать.