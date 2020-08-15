Адвокат Ефремова попросил разрешить актеру прогулки под домашним арестом

Актеру Михаилу Ефремову по состоянию здоровья необходимы прогулки, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

Пашаев подчеркнул, что защита актера не просит «о залоге или о чем-то таком».

«Пусть остается домашний арест», – приводит его слова ТАСС.

При этом адвокат «просит разрешить Ефремову прогулки – по часу в день».

В середине недели Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт.

Напомним, СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались артист и Пашаев.

В суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

При этом Ефремов говорил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

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