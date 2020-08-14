Премьер Белоруссии прибыл к протестующим рабочим Минского тракторного завода

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко приехал к протестующим работникам Минского тракторного завода (МТЗ).

При этом сотрудники завода потребовали, чтобы встреча с премьером проходила с участием представителей СМИ. Они также потребовали отставки президента Александра Лукашенко и новых выборов, передает ТАСС.

По словам представителя завода, часть цехов прекратили работу в связи с несанкционированным митингом рабочих.

«В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена. Оценить, каких именно, пока не представляется возможным», – сказал РИА «Новости» представитель МТЗ.

По его словам, на какой срок остановлены цеха, пока непонятно. Также неизвестны требования митингующих.

«Отгрузка техники происходит, основные цеха работают», – добавил он.

Напомним, в четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Кроме того, сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет. При этом там прошли задержания. Сотрудники метро Минска также присоединились к забастовке.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, поблагодарила тех, кто участвует в забастовках.

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