Ефремова уличили в симуляции инсульта

Острого нарушения мозгового кровообращения у актера Михаила Ефремова не было, сообщил Пятый канал со ссылкой на собственный источник.

По информации источников телеканала, инсульт Ефремова «оказался выдумкой».

При этом актер продолжает передвигаться по Боткинской больнице в каталке.

Между тем адвокат потерпевших по делу Ефремова Александр Добровинский призвал дождаться официального диагноза и только после этого делать выводы, передает ТАСС.

«Сейчас многие интересуются самочувствием Михаила Ефремова, и в СМИ появляются новые версии его болезни. Я склонен верить подтвержденным фактам, поэтому дождусь официального диагноза, который будет оглашен в суде, после чего смогу делать какие-то выводы», – сообщил Добровинский.

По словам источника в медицинских кругах, Ефремов до сих пор находится в Боткинской больнице, его состояние средней степени тяжести.

Тем временем адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что Ефремова не хотели отпускать из Пресненского суда Москвы, когда ему стало плохо.

«Он был у приставов в кабинете... У него лица не было, как овощ он лежал. Вы знаете, не хотели его даже в больницу отпускать», – сказал Пашаев.

Ранее сообщалось, что артиста госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако позже в СМИ сообщили, что диагноз не подтвердился.

Ефремов во вторник приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.

Между тем в среду в контактном центре Боткинской больницы сообщили, что пациент по имени Михаил Ефремов в учреждении не числится.

Позже появилось видео, где Ефремова везут по больничному коридору на кресле-каталке.

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