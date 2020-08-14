В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии

Белорусские пограничники не пустили в страну провокаторов из Латвии, сообщил госпогранкомитет Белоруссии.

Комитет сообщил, что 12 августа «во время оформления пассажиров рейса «Лондон-Минск» пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии 1975 и 1993 года рождения», передает РИА «Новости».

Было проведено разбирательство, иностранцев решили не пускать в страну «на основании статьи 30 закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

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Один из мужчин рассказал, что приехал в Белоруссию отдохнуть, но куда именно, еще не решил, а второй – по работе, однако созвониться с партнером не смог, так как для связи у него был записан номер латвийского оператора.

«Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более 15 тыс. долларов США, кроме того, у «бизнесмена» еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено Telegram-сообщество из пяти человек – двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь», – говорится в сообщении комитета.

Ранее арезидент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний в ходе протестных акций. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике.