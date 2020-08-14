Злостных автохулиганов предложили лишать прав

В Госдуме предложили увеличить штрафы за мелкое хулиганство, если оно было совершено повторно, а злостных нарушителей, которые привлекались более двух раз, предлагается лишать водительских прав за хулиганство с использованием автомобиля.

Автор инициативы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина пояснила, что в данный момент ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за такие действия в Сети, в том числе, в отношении власти, передает РИА «Новости».

«Мы же предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами (...) Считаю, что нужно внести изменения в ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которые будут предполагать введение крупных штрафов за любое мелкое хулиганство, совершенное повторно», – сказала она.

Депутат подчеркнула, что если нарушитель является злостным, то есть привлекался по аналогичным случаям более двух раз, то перечень возможных наказаний должен быть расширен, в том числе вплоть до лишения водительских прав, если хулиганство было совершено с использованием транспортного средства.

Идея разработки законопроекта появилась у парламентария после случая во Владивостоке, когда водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, которое затем выложили в Сети.

Инцидент произошел 26 июня, когда там выпало свыше месячной нормы осадков. В городе затопило дороги, на одном участке сошел сель. На видео, снятом из салона автомобиля, видно, как водитель иномарки, на скорости проезжая затопленный перекресток, обливает грязной водой проходящих людей и комментирует: «Бесплатная мойка (лиц)».

Сообщалось, что автор выложил видео своей выходки у себя в Instagram, однако позже удалили. На него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», суд оштрафовал его на 80 тыс. рублей.

Молодой человек принес извинения жителям Приморья. При этом в полиции сообщили, что в мае 2019 года этот нарушитель попадал в поле зрения правоохранителей из-за размещенной в соцсетях видеозаписи: тогда он перегородил своим автомобилем выход из подъезда жилого дома в центре города во время празднования Дня Победы, за что его оштрафовали.

«Этот случай бытового хамства, на мой взгляд, нельзя оставлять без внимания. Хулиган, оскорбивший человеческое достоинство прохожих, не только не чувствовал своей вины, но и гордился своим поступком, подчеркивая, что его не волнует мнение осуждающих», – сказала Вторыгина.

Она отметила, что ей неизвестны мотивы данного поступка и причины «откровенного презрения» водителя к окружающим, но они в любом случае не могут служить оправданием.

«Ситуация осложняется тем, что данный случай бытового хамства, распространенный через соцсети, рискует стать вирусным. Мы можем столкнуться с целой чередой подобных выходок со стороны автохамов, желающих перенять эстафету», – заключила депутат.

Ранее МВД разработало порядок лишения водительских прав без судебного решения. Также предлагалось ужесточить наказание для водителей без прав.