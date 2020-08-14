Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых и азиатов

Минюст США обвинил Йельский университет в дискриминации белых абитуриентов и абитуриентов азиатского происхождения.

К такому выводу министерство пришло после двухлетнего расследования. Ведомство «выявило незаконную дискриминацию в нарушение закона о гражданских правах 1964 года». Расследование проводилось в связи с «обращением группы американцев азиатского происхождения».

Помощник руководителя минюста из департамента гражданских прав Эрик Дрейбенд заявил, что незаконное разделение американцев по расовому и этническому признаку «порождает стереотипы, озлобление и раскол», передает ТАСС.

Минюст США пришел к выводу, что для Йельского университета расовое и национальное происхождение абитуриентов является определяющим критерием при приеме.

В результате для большинства «белых и американцев азиатского происхождения вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями из числа афроамериканцев с такими же академическими данными».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в западных университетах. Отмечалось, что массовые протесты и требования чернокожих родились вовсе не в маргинальной среде. Рассадником самых радикальных идей по запугиванию обывателей стали университеты США и Британии.

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