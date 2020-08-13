В Белорусской церкви призвали верующих к миру и взаимопониманию

В Белорусской православной церкви призвали верующих к миру, снисходительности и взаимопониманию, а также действовать в рамках законодательства и не поддаваться на провокации.

«Позиция Белорусской православной церкви заключается в том, чтобы призывать к миру, снисходительности и взаимопониманию противоборствующие стороны, а не накалять ситуацию и подстрекать к различным акциям. Берегите себя и своих близких, не поддавайтесь на провокации и действуйте в рамках закона христианской любви и законодательства Республики Белоруссия», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Также в БПЦ призвали верующих молиться о белорусском народе. «Особенно нужна нашему народу молитвенная поддержка в сегодняшний кризисный момент – наши православные храмы открыты для всех желающих прийти и помолиться не только во время уставного богослужения, но и по велению сердца в любое время. На протяжении двух последних недель по благословению патриаршего экзарха во всех православных храмах Белоруссии возносится за литургией сугубая молитва «О Белорусском народе», – заключили в Церкви.

Накануне патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Павел на пресс-конференции призвал белорусов «к миру, возможному диалогу и согласию». По его мнению, «вопросы можно решать не путем противостояния». Он также призвал воспользоваться помощью депутатов, которые «знают, в каком регионе какие проблемы».

Также он попросил родителей убедить своих детей не выходить на баррикады и призвал приехавших в Белоруссию, чтобы «покуражиться» и «разжечь вражду и ненависть», оставить белорусский народ «самому жить и выбирать путь, по которому он пойдет дальше».

«Хочется пожелать, чтобы и защитники нашего отечества тоже соизмеряли свою власть и свои возможности по отношению к тем, кто сегодня думает, что есть и другой путь, но не знает, как правильно на него встать. Всех призываю к благоразумию. Остановитесь, успокойтесь. Давайте все вместе обсудим, как можно выйти из этого положения», – сказал митрополит Павел.

«Тут как в семье. Нужно научиться друг у друга вовремя попросить прощение. Даже не тот, кто виноват, а кто более сильный духом, скажет: «Прости, виноват». Пройдет время, и ваш противник поймет и скажет: «вообще-то я был виноват». Это смирение», – заключил патриарший экзарх.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».