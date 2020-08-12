Чехия пригрозила Лукашенко санкциями ЕС

ЕС может использовать «экономические инструменты», чтобы повлиять на решения президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Как заявил Петршичек, «в последнее время казалось, что президент Лукашенко хочет развивать отношения с ЕС, улучшить образ своей страны в глазах мировой общественности». Однако ситуация в Белоруссии свидетельствует о том, что «представитель последнего авторитарного режима в Европе решил пойти иным путем», сказал министр.

Он сообщил, что «в пятницу ситуацию в Белоруссии рассмотрят главы МИД стран ЕС», передает РИА «Новости».

По его словам, будет обсуждаться «и возможное использование имеющихся экономических инструментов для того, чтобы повлиять на действия Лукашенко, в том числе санкции».

На Белоруссию могут повлиять через Восточное партнерство, членом которого она является. Как подчеркнул министр, «может встать вопрос о том, надо ли в такой ситуации финансировать некоторые проекты».

Белорусского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Лукашенко о влиянии на нынешние события в Белоруссии. Прага «ни в коем случае не согласна с тем, что происходит сейчас в Белоруссии – подавление митингов, жестокое обращение с демонстрантами, которые хотят выразить свое мнение о ситуации в собственной стране». Послу заявили, что Чехия «не согласна с тем, как проходила вся предвыборная кампания, во время которой были арестованы представители оппозиции, а для контроля за голосованием не были допущены наблюдатели ОБСЕ».

При этом Прага заинтересована в развитии в Белоруссии гражданского общества и независимых СМИ, Чехия способствует этому в рамках Восточного партнерства. В Прагу могут пригласить главного соперника Лукашенко на выборах – Светлану Тихановскую, сказал глава МИДа.

Петршичек заявил, что его страна «уважает суверенитет Белоруссии», но «в Европе нет места тому, что в последние недели происходит в этой стране».

Напомним, Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, с Украины, из Польши и Чехии. Тихановская покинула Белоруссию, она выехала в Литву.

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