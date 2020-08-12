Помпео заподозрил Россию в желании «подорвать безопасность» Чехии

Россия желает «подорвать безопасность» Чехии, а Китай намеревается взять под контроль весь бизнес, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время визита в эту восточноевропейскую страну.

«Авторитарные режимы не исчезли, как мы и вы полагали 30 лет назад, после падения коммунизма. Надеюсь, что наши чешские друзья это понимают. Мы видим, как Россия пытается подорвать вашу безопасность, распространяет дезинформацию и ведет кибератаки, а Китай пытается повсюду взять под контроль бизнес. Сегодня речь уже не идет о танках и оружии», – цитирует Помпео РИА «Новости».

По его словам, западные страны в состоянии противостоять давлению Китая.

«Не верьте тому, что Запад якобы уступает. Мы должны действовать общими усилиями – здесь, в Польше, в Португалии, повсюду, чтобы свобода и демократия торжествовали в мире. Одновременно мы должны объяснять молодежи, во что могут вылиться наши уступки, если мы не будем защищать наши демократические ценности. Помните, что Америка с вами, будьте уверены в нашей поддержке», – сказал Помпео перед чешскими сенаторами.

В то же время он отметил, что есть возможность улучшения отношений Москвы и Вашингтона.

«Есть определенное стремление обеих сторон к улучшению контроля за стратегическим оружием. Идет поиск других общих платформ для взаимопонимания. Необходимо искать, находить и использовать новые возможности для улучшения наших отношений (с Россией)», – отметил он.

Участие России в стратегической инфраструктуре Чехии может подорвать независимость страны, уверен американский госсекретарь.

В ходе переговоров с премьером Чехии Андреем Бабишем он отметил, что одним из кандидатов на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» является американская компания Westinghouse. Заявку также подал российский Росатом.

«Некоторые страны, в частности, Россия, могли бы использовать стратегическую инфраструктуру для попыток повлиять на ситуацию в Чехии, подорвать ее независимость. Мы предлагаем вашей республике наши технологии и наше сотрудничество – и в развитии атома, и в газе, и в мобильных сетях. От вас зависит, каких партнеров вы выберете», – заявил Помпео.

Ранее премьер Бабиш перед началом переговоров с Помпео заявлял, что нет повода для размещения в Чехии американских военных.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.