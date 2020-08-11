Чехия не захотела размещать у себя американских военных

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11 августа, вторник | Последнее обновление — 14:31 | vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус
Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии
Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России
Белорусы навязали Лукашенко партизанскую войну
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии
Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
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Три варианта развития ситуации в Белоруссии
Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв
В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФПодробности...
Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем
Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитаруПодробности...
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