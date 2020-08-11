Названы симптомы, при которых ребенку может потребоваться психолог

Нарушение сна, плач без повода, навязчивые движения, жалобы на боли говорят о необходимости показать ребенка педиатру или психологу, рассказала академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких.

«Если нарушается сон – это один из признаков токсической реакции на стресс. Если появляются неадекватные реакции, когда ребенок плачет по поводу и без повода, когда любой пустяк становится мировой проблемой и ребенка невозможно успокоить, когда ребенок жалуется на головные боли, боли в животе, боли спазматического характера, когда выявляются навязчивые движения – подергивания, тики, выкручивания рук, пуговиц, дерганье себя за пиджак – очень часто эти признаки бывают у детей с нервозно-подобным расстройствами. Если такие реакции, тогда нужна консультация с педиатром или психологом», – передает РИА «Новости» слова Безруких.

При этом специалист отметила, что чаще всего такие симптомы у детей не проявляются в спокойном состоянии, а лишь в стрессовой ситуации. Кроме этого, вследствие испытанного ребенком токсического стресса у него могут обостряться уже существующие хронические заболевания.

«Также когда ребенок отказывается заниматься, не хочет с кем-то взаимодействовать. Но во всех случаях нельзя начинать самостоятельное лечение, прием медикаментозных препаратов без медицинского сопровождения специалистов, только под наблюдением врача. Все препараты успокаивающие или от нервов могут иметь парадоксальную реакцию», – подчеркнула Безруких.

Помимо этого, родители могут проводить профилактические мероприятия, которые способны предотвратить появление стресса у ребенка – организовать его режим дня и структуру питания, также необходима регулярная физическая активность, отметила Безруких.

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