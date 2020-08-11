Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Художественный руководитель театра Сатиры, известный актер Александр Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области, на одном из перекрестков Валдая.

Актер за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу и врезался в Renault Sandero, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Колмово.Ру.

В результате пострадала пассажирка Renault, с травмами руки ее доставили в больницу. Ширвиндту и его спутникам медицинская помощь не понадобилась.

Ранее худрук комментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По его словам, в трагедии Ефремова виноваты друзья и коллеги артиста, которые не сделали ничего глобального, чтобы помочь ему справиться с «недугом».

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.

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