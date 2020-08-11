Лавров заявил о возможной причастности США к высылке российских дипломатов из Словакии

Заявления официальных лиц США в связи с высылкой трех российских дипломатов из Словакии могут свидетельствовать о причастности Вашингтона к ситуации, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр согласился с оценкой, что Словакия является дружественной России страной, с которой не возникало каких-то политических проблем.

«Я думаю, что здесь дело не в Словакии», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Лавров обратил внимание на то, что руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус выразила позитивную оценку относительно решения словацких властей. «По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте выводы, кто может быть причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношении трех российских дипломатов», – указал он.

Тем временем пресс-секретарь дипломатического представительства России в Словакии Владислав Куликов сообщил, что сотрудники посольства уже вылетели спецрейсом «Аэрофлота» SU2031 из Будапешта в Москву. Из аэропорта венгерской столицы имени Ференца Листа борт стартовал в 12.50 по центральноевропейскому времени (13.50 мск).

В понедельник стало известно, что Словакия высылает трех российских дипломатов. Братислава заявила, что выдачей виз «злоупотребляли» в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге, что якобы привело к преступлению в другой стране Евросоюза. Глава словацкого правительства Игорь Матович, комментируя высылку дипломатов, заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей.

Москва уже пообещала зеркально ответить на высылку дипломатов.